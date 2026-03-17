Κώστας Μπακογιάννης για Σία Κοσιώνη: Περάσαμε από μια πολύ μεγάλη δοκιμασία

Στη δύσκολη περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η Σία Κοσιώνη και όπως είχε πει η ίδια η δημοσιογράφος, η στήριξη του συζύγου της, της έδωσε δύναμη όσο βρισκόταν σε νοσοκομείο, αναφέρθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, το βράδυ της Δευτέρας (16-03-2026) και κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τη Σία Κοσιώνη:

«Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, να είμαστε όλοι δυνατοί. Εμείς στην οικογένειά μας περάσαμε από μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και για άλλη μια φορά θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μαζί και αγαπημένοι», σημείωσε.

Πλέον η ίδια έχει αφήσει πίσω όσα πέρασε και έχει επιστρέψει πλήρως στη δουλειά της, στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Ποτέ στα αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο και όταν έχεις ανθρώπους να σε περιμένουν, ειδικά παιδάκια, δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να πιστέψει ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Εντάξει, προφανώς η ΜΕΘ είναι μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Θυμάμαι αρκετά πράγματα, γιατί οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες», είχε αναφέρει σε δηλώσεις της η Σία Κοσιώνη.

«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πίσω στη θέση μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας», είπε η ίδια στο ξεκίνημα του πρώτου δελτίου ειδήσεων που παρουσίασε μετά την περιπέτεια υγείας.