Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε άλμα με αλεξίπτωτο - Δείτε το βίντεο

Μέρος στην επανεκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών στο Μεγάλο Πεύκο, έλαβε ο Κώστας Μπακογιάννης πραγματοποιώντας δυο άλματα, όπως έκανε ο ίδιος γνωστός σε ανάρτησή του στο Instagram.

O Κώστας Μπακογιάννης όπως αναφέρει:

«Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια».

Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε στο Instagram:

«Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια.



Ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας συμμετείχα και εγώ στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησα ακόμη δύο άλματα.



Θερμά συγχαρητήρια στα αξιοθαύμαστα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων. Ξεχωρίζουν για το ήθος, την αντοχή, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους στην αποστολή. Αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.



Τιμή η κλήση. Καθήκον η ανταπόκριση»