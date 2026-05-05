Σία Κοσιώνη: Θρίλερ στη σχέση της με τον ΣΚΑΪ - Πότε θα παρουσιάσει το τελευταίο της δελτίο

Ένα βήμα πριν από το τέλος φαίνεται πως βρίσκεται πια η συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ. Στα αρκετά προβλήματα που συσσωρεύονταν από καιρό, ήρθε τώρα να προστεθεί και η άρνηση του Γιάννη Αλαφούζου να δει τη δημοσιογράφο και να συζητήσουν εάν και κατά πόσο υπάρχει το ενδεχόμενο συνέχισης της επαγγελματικής τους σχέσης.

Πηγές από το κανάλι του Νέου Φαλήρου υποστηρίζουν πως η Κοσιώνη αντέδρασε πολύ άσχημα σε αυτή τη συμπεριφορά και πλέον οι δύο πλευρές γνωρίζουν πως το κλίμα είναι τόσο στραβό που δεν κάνει καλό να συνεχιστεί ούτε για την ίδια τη δημοσιογράφο, ούτε φυσικά για τον ΣΚΑΪ.

Το θέμα πλέον έχει ξεφύγει και δεν μπορεί να μαζευτεί με τίποτα. Τώρα και οι δύο πλευρές προσπαθούν να βγουν από το επερχόμενο διαζύγιο όσο το δυνατόν πιο αλώβητες! Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η Κοσιώνη ζήτησε να παρουσιάσει το τελευταίο της δελτίο, αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου και μετά να κάνει χρήση της κανονικής της άδειας και κάπως -άδοξα- έτσι να λήξει μια επαγγελματική σχέση 20 ετών…