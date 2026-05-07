Σία Κοσιώνη για ΣΚΑΪ: «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω»

Η Σία Κοσιώνη παρακολούθησε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» την περίμενε απέξω για να τη ρωτήσει για τις εξελίξεις στη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ και το τέλος της συνεργασίας τους που έρχεται πολύ σύντομα. «Δεν στεναχωρήθηκα για την εξέλιξη του αγώνα, έχω πίστη στο επόμενο ματς» είπε αρχικά η δημοσιογράφος για την αγαπημένη της ομάδα και όταν ρωτήθηκε για τον ΣΚΑΪ απάντησε λακωνικά: «Όταν έχω να πω κάτι, θα το πω».

Οι αλλαγές που έρχονται

Τα σύννεφα στη συνεργασία της Κοσιώνη με το κανάλι του Νέου Φαλήρου είχαν ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στη σεζόν που διανύουμε, όμως η οριστική ρήξη ήρθε πριν από μερικές ημέρες μετά την άρνηση του Γιάννη Αλαφούζου να τη δει στο γραφείο του. Ακούγεται πως την Παρασκευή 15/5 θα παρουσιάσει το τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ και τη θέση της θα πάρει προσωρινά η Χριστίνα Βίδου και από το φθινόπωρο η Λένα Φλυτζάνη…