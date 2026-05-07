«Εις το επανιδείν»: Η on air ατάκα Παπαχελά σε Κοσιώνη με «άρωμα» αποχώρησης από τον ΣΚΑΪ

Νέα τροφή στο σενάριο περί αποχώρησης της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ έδωσε η on air στιχομυθία της με τον Αλέξη Παπαχελά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού το βράδυ της Πέμπτης (7/5).



Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της δημοσκόπησης της Pulse, ο Αλέξης Παπαχελάς έκλεισε το θέμα της δημοσκόπησης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε. Εις το επανιδείν, Σία». Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου απάντησε με νόημα: «Ούτως ή άλλως», προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων για το τηλεοπτικό της μέλλον.



Οι φήμες περί αποχώρησης της δημοσιογράφου από το κανάλι του Φαλήρου έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες, με πληροφορίες να θέλουν τη Σία Κοσιώνη να ολοκληρώνει την παρουσία της στον ΣΚΑΪ έπειτα από περίπου 20 χρόνια συνεργασίας.



Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε από την ίδια αλλά ούτε και από τον τηλεοπτικό σταθμό του Νέου Φαλήρου.