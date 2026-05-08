Σία Κοσιώνη: «Απόψε λέω το τελευταίο μου δελτίο στον ΣΚΑΪ»

Το θρίλερ με τη Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΪ έφτασε στο τέλος του. Η ίδια η Σία Κοσιώνη αποκάλυψε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι σήμερα θα πει το τελευταίο της δελτίο μετα από 20 χρόνια!

Με λόγια καρδιάς και έντονη συγκίνηση, η Σία Κοσιώνη μίλησε στην εκπομπή των Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, λίγες ώρες πριν αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό. Η δημοσιογράφος, που ταυτίστηκε με την ενημέρωση του σταθμού, επιβεβαίωσε πως απόψε θα παρουσιάσει το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων.



Για τους συνεργάτες της ανέφερε: «Είμαι περήφανη για όλα όσα καταφέραμε, αλλά κυρίως για τους συνεργάτες μου. Χωρίς αυτούς προφανώς δεν θα είχε γίνει τίποτα. Το επίπεδο των ανθρώπων στον ΣΚΑΪ είναι εξαιρετικά υψηλό και είναι τιμή μου που δουλέψαμε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες του επαγγέλματος που σφυρηλάτησαν σχέσεις ζωής: «Οι αγωνίες που έχουμε βιώσει, τα σοκ σε real time που έπρεπε να διαχειριστούμε, σε φέρνουν τόσο κοντά με τους ανθρώπους που πλέον δεν τους αποκαλώ συνεργάτες, αλλά φίλους μου».



Μιλώντας για τη δημοσιογραφία τόνισε: «Είναι ένα επάγγελμα πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό, αλλά σε κάνει τόσο πλούσιο σε εμπειρίες. Έχει μεγάλη σημασία για μένα που αυτές τις μέρες βιώνω τόση αγάπη και σεβασμό», κατέληξε η δημοσιογράφος.

Η πιο δύσκολη είδηση

Η Σία Κοσιώνη περιέγραψε τις στιγμές που η δημοσιογραφία έπαψε να είναι απλώς ενημέρωση και έγινε ένα ασήκωτο βάρος: «Κοιτάζοντας πίσω στα 20 χρόνια της πορείας της, ξεχώρισε ως οριακό σημείο την ημέρα που η χώρα οδηγήθηκε στο PSI και τη χρεοκοπία. «Το ξέραμε μέρες πριν. Σκεφτόμουν έναν μήνα πριν πώς θα πω αυτή την "καλησπέρα", γνωρίζοντας τι έρχεται. Ήταν στιγμές που σε σημαδεύουν», εξομολογήθηκε.

Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση όταν αναφέρθηκε σε υποθέσεις που ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. «Υπήρξαν ειδήσεις με θανάτους παιδιών, όπως η υπόθεση της μικρής Άννυ, που πραγματικά με έκαναν να θέλω να κάνω εμετό. Είναι οι στιγμές που πρέπει να διαχειριστείς το απόλυτο σοκ σε real time και να παραμείνεις ψύχραιμη, ενώ μέσα σου καταρρέεις».

Το συγκινητικό «αντίο» στο στούντιο: «Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ»



Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια απρόσμενη και ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ μπήκαν στο στούντιο για να αποχαιρετήσουν τη Σία Κοσιώνη. Ένας προς έναν, οι συνάδελφοί της μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τα χρόνια της κοινής τους πορείας, μοιράστηκαν άγνωστες ιστορίες από το παρασκήνιο των δελτίων και εξήραν τον επαγγελματισμό και το ήθος της.

Η ίδια η Σία Κοσιώνη, φανερά συγκινημένη από την έκπληξη και τα λόγια των ανθρώπων με τους οποίους μοιράστηκε τις ίδιες αγωνίες επί δύο δεκαετίες, τους αποχαιρέτησε με μια υπόσχεση που έκλεισε τον κύκλο της στον σταθμό: «Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ».