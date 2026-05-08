Σία Κοσιώνη: Μάζεψε τα πράγματά της - Απόψε το τελευταίο δελτίο στον ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη άδειασε το καμαρίνι της από την Πέμπτη 7/5, μία μέρα πριν από το τελευταίο αντίο στους τηλεθεατές μέσω της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ. Απόψε 8/5 στις 21.00 θα πέσει -σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες- η αυλαία μιας συνεργασίας που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια με τόσο καλούς οιωνούς για να λήξει έτσι άδοξα και μάλιστα έναν χρόνο πριν από τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που αναμένονται.

Το κλίμα στο κανάλι του Νέου Φαλήρου είναι πολύ βαρύ, στους διαδρόμους επικρατεί σιωπή και χαμηλά βλέμματα και όλοι περιμένουν να γραφτεί το τέλος…

Τα τελευταία δύο χρόνια το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωνε πολύ χαμηλή τηλεθέαση και αυτό αποτυπωνόταν σε γκρίνια και από τη διοίκηση και από την ίδια την παρουσιάστρια. Τα προβλήματα συνέχιζαν να αυξάνονται και όταν πια έγιναν βουνό, ήταν πια απίθανο οι δύο πλευρές να έβρισκαν σημείο σύγκλισης…

Ραντεβού στο πεζοδρόμιο

Πάντως παρά τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομα της δημοσιογράφου και τη ρήξη με το κανάλι, το δελτίο ειδήσεων δεν πήρε καθόλου τα πάνω του. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το βράδυ της Πέμπτης 7/5, τα «Νέα του ΣΚΑΪ» έκαναν 9,6% στο γενικό σύνολο και μόλις 4% στο δυναμικό κοινό...

Πληροφορίες θέλουν τις τηλεοπτικές κάμερες να περιμένουν τη δημοσιογράφο έξω από το κανάλι αμέσως μετά το τέλος του δελτίου για να πάρουν μία δήλωση. Το πιθανότερο όμως είναι η Σία Κοσιώνη να πει απλώς τα «ευχαριστώ» της και να μην προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις. Μένει να δούμε ποια οδό θα επιλέξει να ακολουθήσει…