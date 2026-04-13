Τζον Στάμος: Πάσχα αλά ελληνικά - Πώς γιόρτασε η «χαοτική μαφία» του Χόλιγουντ

Ο Τζον Στάμος ηγήθηκε ενός Πασχαλινού τραπεζιού που στήθηκε στο Χόλιγουντ από ελληνοαμερικάνους για ελληνοαμερικάνους και όσους αισθάνονται Έλληνες μέσα τους. Στη μεγάλη παρέα ήταν -μεταξύ άλλων- η Ρίτα Γουίλσον με τον Τομ Χανκς, η Νία Βαρντάλος, ο Μπίλι Ζέιν, ο Μάικλ Τσίκλις…

Το παρεάκι βρέθηκε μαζί για να γιορτάσει το ελληνορθόδοξο Πάσχα, το κλασικό, το παραδοσιακό και ο Στάμος μοιράστηκε στα social media ένα κλικ από αυτή τη συνάντηση και μερικά πολύ συγκινητικά λόγια. «Είναι η κληρονομιά μας σε πραγματικό χρόνο. Δυνατή, ζεστή, λίγο άγρια. Πιάτα ξεχειλίζουν, αγκαλιές που διαρκούν πολύ, ιστορίες που γίνονται καλύτερες χρόνο με τον χρόνο. Και μετά αρχίζει η μουσική… Πλούσια, γεμάτη ψυχή και λίγο ακατάστατη με την καλή έννοια!

Ξεκινώ με το Χριστός Ανέστη σαν κήρυγμα, ο Μάικλ Τσίκλις με τα φωνητικά του βάζει φωτιά και μετά απλά προσπαθώ να τα κρατήσω όλα μαζί για να μην διαλυθούν! Αυτή η ομάδα, αυτή η όμορφη, χαοτική ελληνική μαφία είναι τα πάντα. Χριστός Ανέστη», σχολίασε ο Στάμος με τη Γουίλσον να προσθέτει: «Είμαστε οικογένεια».