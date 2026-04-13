Πάσχα 2026: Πού πέρασαν τις διακοπές τους οι διάσημοι;

Το Πάσχα είναι μια υπέροχη ευκαιρία για ταξίδια και αποδράσεις (κοντινές και μη) γιατί συνήθως ο καιρός είναι καλός και προσφέρεται για διακοπές πλάι στη φύση, ενώ -αν είσαι τυχερός- κολλάς και μια δυο μέρες και σου βγαίνει σχεδόν εβδομάδα! Αυτό σκέφτηκαν και οι διάσημοι της εγχώριας showbiz και κατέκλυσαν βουνά, νησιά, αλλά και πόλεις του εξωτερικού! Λεφτά -ακόμη- υπάρχουν!



Η Αθηνά Οικονομάκου πετάχτηκε μέχρι το... Μονακό για ένα όχι και τόσο παραδοσιακό Πάσχα και έκανε κοσμικές και σέξι εμφανίσεις. «Να είμαστε γεροί ρε παιδιά, να περνάμε όμορφα, να ταξιδεύουμε! Εύχομαι υγεία, αγάπη και γαλήνη στις καρδιές μας», έγραψε στο Instagram.

Η Τατιάνα Στεφανίδου με τον Νίκο Ευαγγελάτο έκαναν Πάσχα σε σπίτι φίλων τους στην Πάρο και πολύ το ευχαριστήθηκαν. Η δε Τάτι, που είναι και κορμάρα, μας έδειξε τις αναλογίες της κάνοντας πασαρέλα πλάι στην πισίνα του εξοχικού.

Σεμνά και ταπεινά πέρασε η Ναταλία Δραγούμη που επέλεξε να κάνει πασχαλινές διακοπές στην Πάτμο και δεν χόρταινε να κάνει βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Χώρας.

Η Μπέττυ Μαγγίρα και η οικογένειά της προτίμησαν να κάνουν διακοπές στη Ρώμη και να δουν όλα τα αξιοθέατα της ιταλικής πρωτεύουσας και να μην σταματούν να τρώνε ζυμαρικά, γλυκά και να πίνουν καφέδες!

«Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και χρόνια πολλά σε όσους δε γιορτάζουν. Αγάπη και Ειρήνη σε όλους» ευχήθηκε η Σμαράγδα Καρύδη και ο ροζ λαγός της, δίχως να μας αποκαλύπτει που έκανε διακοπές, είδαμε όμως πως στην παρέα της ήταν και ο Θοδωρής Αθερίδης που, παρά τον χωρισμό τους, παραμένουν δύο πολύ καλοί φίλοι!

Το Πήλιο επέλεξε η Μαρία Καβογιάννη για να αποφορτιστεί τις Άγιες μέρες του Πάσχα παρέα με τους φίλους της σε μια εκπληκτική και καταπράσινη φύση.

Στην πανέμορφη Λευκάδα βρέθηκε ο Μιχάλης Μαρίνος και απόλαυσε τις παραλίες του νησιού και φυσικά την τοπική κουζίνα σε σπίτι όπου ήταν καλεσμένος!

«Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! Να είμαστε υγιείς, αγαπημένοι και ενωμένοι! Το Πάσχα στο παρελθόν ταξίδευα συχνά, τα τελευταία χρόνια όμως επέστρεψα στις ρίζες μου, στο χωριό μου! Οπως όταν ήμουν μικρή…Το Πάσχα για μένα σημαίνει χωριό και οικογένεια», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στη σελίδα της στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας... Moments από τις φετινές της διακοπές στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Η Νάντια Μπουλέ και η κόρη της πετάχτηκαν μέχρι τη Ναύπακτο για να περάσουν το Πάσχα τους στο χωριό κάνοντας δηλαδή αυτό που παραδοσιακά όλοι ξέρουμε και εμπιστευόμαστε!

Η Έλλη Κοκκίνου πήρε κυριολεκτικά τα βουνά και μας έδειξε πως η ανοιξιάτικη ορεινή φύση είναι η καλύτερη! «Τελικά όταν πας σε τόσο όμορφα μέρη και λίγες μέρες είναι αρκετές για να ξεκουραστείς,να χαλαρώσεις,να ανακτήσεις δυνάμεις. Πήρα τα βουνά κυριολεκτικά και γνώρισα μέρη παραμυθένια,φιλόξενους ανθρώπους με καλοσύνη και ευγένεια. Μέτσοβο,Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο,Αρίστη,λίμνη Αώου,Τρίστενο,Βοϊδομάτης ποταμός. Πόση ομορφιά που δεν τη χορταίνεις. Φύγαμε με την υπόσχεση να ξαναπάμε. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία,αγάπη και δίπλα στους αγαπημένους σας» έγραψε στο Instagram.

Με καλοκαιρινή διάθεση και γαλήνη μες στην ψυχή, η Μαρία Μπεκατώρου μας έστειλε τις δικές της ευχές. «Χρόνια πολλά και ευλογημένα… Υγεία,φως και πολλή αγάπη… Όση αξίζουμε και ακόμα περισσότερη», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.

«Χριστός Ανέστη! Η Ανάσταση του Κυρίου ας γεμίσει τις καρδιές μας με φως, αγάπη και βαθιά γαλήνη. Ας αφήσουμε χώρο μέσα μας για ηρεμία, για αληθινά συναισθήματα, για εκείνες τις απλές στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, εσωτερική ισορροπία και όμορφες οικογενειακές στιγμές γεμάτες θαλπωρή. Να αγκαλιάζετε όσους αγαπάτε και να νιώθετε πραγματικά παρόντες. Γιατί τελικά εκεί βρίσκεται όλη η ουσία», μας ευχήθηκε η Ελένη Πετρουλάκη από το Λασίθι.

Η Ελένη Τσολάκη πέρασε το Πάσχα στις Σπέτσες με τη σχεδόν ενός έτους κόρη της και ευχήθηκε αυτή η Ανάσταση να φέρει γαλήνη, ηρεμία ψυχής και φως σε όλους...

Η Στεφανία Γουλιώτη βρέθηκε στο μακρινό Περού και από κει στον Αμαζόνιο όπου έζησε μοναδικές στιγμές, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και ευχές γεμάτες νόημα. «Καλό Πάσχα σε όλους! Να είστε σε μέρη και με ανθρώπους που αγαπάτε! Όλο μιλάμε για το Φως , αλλά ας μην μαστιγωνόμαστε κι όταν έρχεται το σκοτάδι, είναι απόλυτα φυσική εναλλαγή! Ευχές από αυτά τα μέρη όπου βασιλεύει… η κρυφή ζωή», έγραψε στο Instagram.

Στην Κέρκυρα πέρασε το Πάσχα η Κλέλια Ανδριολάτου και αφού μας έδειξε ένα στιγμιότυπο με τη Φιλαρμονική του νησιού σχολίασε στο Instagram: «Ομορφιά είναι να ξυπνάς σε ένα μέρος με συναίσθημα».

Ο Γιάννης Στάνκογλου βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αιγαίου και με αυτόν τον τρόπο έφερε την «κάθαρση», όπως χαρακτηριστικά σχολίασε στο Instagram.

Πάσχα στο Αμάλφι, το στολίδι της Ιταλίας, έκανε ο Κώστας Κόκλας που με παιχνιδιάρικο ύφος μας είπε: «Αν η ζωή σου δίνει λεμόνια, κάν' τα σορμπέ».

«Η Ανάσταση είναι εκείνη η στιγμή που το φως δεν νικά απλώς το σκοτάδι, αλλά το μεταμορφώνει. Το ελληνικό Πάσχα το έχουμε μάθει μέσα από στιγμές απλές και αληθινές · ένα τραπέζι που μαζεύει ανθρώπους, μια φλόγα που περνά από χέρι σε χέρι, την άνοιξη που ανθίζει χωρίς να ρωτά. Το ελληνικό Πάσχα είναι από τις πιο όμορφες στιγμές του χρόνου γεμάτο μυρωδιές από γιασεμί και πασχαλιές, χαμομήλια και παπαρούνες, οικογενειακά τραπέζια, λαμπάδες που φωτίζουν τη νύχτα και καρδιές που γεμίζουν ζεστασιά. Φέτος εγώ βρίσκομαι κάπως μακριά από όλα αυτά, στην Κορέα. Σε έναν τόπο τόσο διαφορετικό, με μια κουλτούρα ξεχωριστή, εικόνες και εμπειρίες που δεν μοιάζουν με τίποτα απ’ όσα έχω ζήσει. Και μέσα σε αυτή τη διαφορετικότητα, ανακαλύπτω μια άλλη ομορφιά εξίσου δυνατή, εξίσου μαγική. Ίσως τελικά αυτό να είναι για εμένα το φετινό μήνυμα της Ανάστασης: όπου κι αν βρισκόμαστε, το φως βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε εμάς αν το θελήσουμε», έγραψε στο Instagram η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Πάσχα στην Τήνο με πολλές βουτιές στην παγωμένη θάλασσα απόλαυσε ο Γιώργος Λιάγκας που είναι χειμερινός κολυμβητής και δεν το κρύβει.

Στη Μάλτα ταξίδεψαν ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου και μοιράστηκαν μαζί μας στιγμές από το όμορφο ταξίδι τους.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε την ηλιοθεραπεία της στο Αγκίστρι και φόρτισε τις μπαταρίες της τόσο κοντά στην Αθήνα κι όμως, τόσο μακριά!

«Αυτό το Πάσχα, το πρώτο Πάσχα που «καταλαβαίνουμε» όσα συμβαίνουν γύρω μας, γεμίσαμε με εικόνες. Αγκαλιές, αγάπη, γέλια, ατελείωτο παιχνίδι και εμπειρίες από τα έθιμα του τόπου μας. Όταν είσαι στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στις ρίζες σου, όλα είναι αλλιώς. Όλα λειαίνουν και οι μικρές στιγμές αποκτούν μεγαλύτερο νόημα. Μόνο υγεία και φως στην καρδιά να έχουμε. Τα υπόλοιπα τα (ξανά )φτιάχνουμε. Και του χρόνου με υγεία», μας ευχήθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου από την Πρέβεζα.

Ο Νίκος Κοκλώνης με τον Τρύφωνα Σαμαρά ταξίδεψαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και έκαναν Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.

Η Βάνα Μπάρμπα χαλάρωσε στη Σαντορίνη, σε ένα ξενοδοχείο με θέα την Καλντέρα και εκεί ξεκουράστηκε μακριά από σκοτούρες και υποχρεώσεις.

«Σήμερα που το φως νικά το σκοτάδι και η ελπίδα ξαναγεννιέται, κρατάω στην αγκαλιά μου το δικό μου μικρό θαύμα», έγραψε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο Instagram και μας έδειξε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις φετινές του διακοπές, τις πρώτες του ως μπαμπά.

Η Ευγενία Σαμαρά έκανε ακόμη μία ταξιδάρα! Αυτή τη φορά επισκέφτηκε την Ισλανδία. Βίωσε από κοντά τη δύναμη που έχουν οι πίδακες του νερού, έκανε κατάδυση σε νερό με θερμοκρασία 2 βαθμούς, πήγε για ορειβασία σε παγετώνα, είδε το βόρειο Σέλας, έκανε δηλαδή αυτά που κάνουμε ένα παραδοσιακό Πάσχα!