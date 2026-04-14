Τομ Χανκς: Κράτησε τον Επιτάφιο στην Αγία Σοφία στο Λος Άντζελες - Οι διάσημοι που γιόρτασαν μαζί του

Η Αγία Σοφία στο Λος Άντζελες είναι η καρδιά της ελληνορθόδοξης κοινότητας στη δυτική ακτή και κάθε χρόνο στις μεγάλες γιορτές οι ελληνοαμερικάνοι, διάσημοι και μη, την επισκέπτονται. Φέτος το Πάσχα τις λειτουργίες παρακολούθησαν ο Τομ Χανκς με τη γυναίκα του, Ρίτα Γουίλσον, η Νία Βαρντάλος, ο Μπίλι Ζέιν και η Μελίνα Κανακαρίδη.

Ανάσταση στου Γιαννόπουλου

Ο Χανκς, που λατρεύει την Ελλάδα και τις παραδόσεις της, δεν θα μπορούσε να μην συμμετάσχει και στον Επιτάφιο κρατώντας τον μάλιστα για λίγο στην περιφορά του. Πίσω του βρισκόταν η Κανακαρίδη, που επίσης κράτησε τον Επιτάφιο και αργότερα έγραψε στη σελίδα της στο Instagram.

«Χριστός Ανέστη! Εύχομαι όλοι όσοι γιορτάσατε το Ορθόδοξο Πάσχα να είχατε μια όμορφη μια χαρούμενη μέρα. Οι φετινοί εορτασμοί ήταν πολύ ξεχωριστοί καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Είχαμε την απίστευτη τιμή να μεταφέρουμε τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή και να παρακολουθήσουμε τις όμορφες λειτουργίες στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες. Μετά βρεθήκαμε όλοι μαζί στο υπέροχο πασχαλινό πάρτι της οικογένειας Γιαννόπουλου! Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις πιο δύσκολες στιγμές! Νιώθω απίστευτα ευγνώμων».

Στο συγκεκριμένο πάρτι οι καλεσμένοι έφαγαν, ήπιαν, τσούγκρισαν τα κόκκινα αβγά τους και χόρεψαν με την ψυχή τους, ελληνικά και ξένα τραγούδια!