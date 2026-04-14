Νικόλ Κίντμαν: Η απόφαση να γίνει «δούλα του θανάτου» και οι «σκληρές» συμβουλές αγάπης στις κόρες της

Τις «σκληρές» συμβουλές αγάπης που έδωσε στις έφηβες κόρες - που απέκτησε με τον Κιθ Έρμπαν - μοιράστηκε η Νικόλ Κίντμαν με το ακροατήριο του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια του Silk Speaker Series του κολλεγίου.

«Τους είπα ότι οι αποφάσεις που παίρνουν τώρα θα επηρεάσουν τη ζωή τους, αλλά και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, καθώς τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο», είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Η προσπάθεια δημιουργίας συναισθηματικής σταθερότητας είναι σημαντική για εκείνες, ώστε να μπορούν να νιώθουν ότι ο κόσμος είναι δικός τους και επίσης θα έχουν ένα απίστευτο μέλλον αλλά μπορεί να είναι απίστευτα συντριπτικό».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης παραδέχθηκε ότι ωρίμασε από τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στη ζωή της. « Είναι η ζωή σου και εσύ την ορίζεις. Ποιον νοιάζει τι σκέφτεται κάποιος άλλος; Μην δίνεις τη δύναμή σου σε κανέναν άλλον. Δεν έχουν το δικαίωμα να σε ορίζουν» είπε χαρακτηριστικά.

Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι η απώλεια της μητέρας της, τής δημιούργησε την επιθυμία να γίνει «δούλα του θανάτου», να παρέχει δηλάδή στήριξη σε όσους βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους, αλλά και στις οικογένειές τους. «Ο πατέρας μου ασχολήθηκε πολύ με την παρηγορητική φροντίδα. Υπάρχουν βοηθοί γέννησης και πρόσφατα έμαθα για τους βοηθούς θανάτου. Καθώς η μητέρα μου πέθαινε, ένιωθα μόνη και η οικογένεια δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα περισσότερο.»