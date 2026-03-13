LIFE Νικόλ Κίντμαν Celebrities Showbiz

Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε τον χειρότερο παρτενέρ σε σκηνή φιλιού - «Όχι φαλάφελ πριν από ερωτική σκηνή»

Η διάσημη ηθοποιός παραδέχεται ότι ακόμα και αν κάποιος πανέμορφος άνδρας την πλησίαζε, θα τον απέρριπτε αν είχε κακοσμία στόματος.

(Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)
(Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

Η 58χρονη ηθοποιός που χώρισε πρόσφατα από τον Κιθ Έρμπαν στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Las Culturistas εξήγησε: «Όταν ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ έφαγε ένα σάντουιτς με φαλάφελ πριν γυρίσουμε τις σκηνές στο «Big Little Lies» το 2017, του είπα: «Όχι, όχι, όχι, Άλεξ. Υποτίθεται ότι πρέπει να σε θέλω και να σε φιλάω - άσε το φαλάφελ στην άκρη τώρα». Είμαι σίγουρη ότι δεν έφαγε ξανά φαλάφελ. Του είπα: «Τέρμα το φαλάφελ. Όχι πριν φιλήσεις κάποιον, όχι πριν κάνεις μια ερωτική σκηνή».

Και η Νικόλ Κίντμαν συνέχισε: «Δεν αντέχω την κακοσμία του στόματος. Είναι κάτι που με απογοητεύει. Θα μπορούσες να είσαι ο πιο πανέμορφος άντρας και αν ερχόσουν σε μένα με κακοσμία στόματος, θα σου έλεγα «όχι».

Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε μεταξύ άλλων στην ίδια συνέντευξη ποια διάσημη μυρίζει υπέροχα. «Η Ριάνα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε - απλώς να ξέρετε ότι είναι αλήθεια. Είναι μεθυστικό το άρωμά της, του τύπου «θα μπορούσα να σε ακολουθώ παντού» είπε χαρακτηριστικά.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Νικόλ Κίντμαν Celebrities Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader