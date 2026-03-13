Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε τον χειρότερο παρτενέρ σε σκηνή φιλιού - «Όχι φαλάφελ πριν από ερωτική σκηνή»

Η 58χρονη ηθοποιός που χώρισε πρόσφατα από τον Κιθ Έρμπαν στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Las Culturistas εξήγησε: «Όταν ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ έφαγε ένα σάντουιτς με φαλάφελ πριν γυρίσουμε τις σκηνές στο «Big Little Lies» το 2017, του είπα: «Όχι, όχι, όχι, Άλεξ. Υποτίθεται ότι πρέπει να σε θέλω και να σε φιλάω - άσε το φαλάφελ στην άκρη τώρα». Είμαι σίγουρη ότι δεν έφαγε ξανά φαλάφελ. Του είπα: «Τέρμα το φαλάφελ. Όχι πριν φιλήσεις κάποιον, όχι πριν κάνεις μια ερωτική σκηνή».

Και η Νικόλ Κίντμαν συνέχισε: «Δεν αντέχω την κακοσμία του στόματος. Είναι κάτι που με απογοητεύει. Θα μπορούσες να είσαι ο πιο πανέμορφος άντρας και αν ερχόσουν σε μένα με κακοσμία στόματος, θα σου έλεγα «όχι».

Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε μεταξύ άλλων στην ίδια συνέντευξη ποια διάσημη μυρίζει υπέροχα. «Η Ριάνα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε - απλώς να ξέρετε ότι είναι αλήθεια. Είναι μεθυστικό το άρωμά της, του τύπου «θα μπορούσα να σε ακολουθώ παντού» είπε χαρακτηριστικά.