Νικόλ Κίντμαν: Η 17χρονη κόρη της αποκαλύπτει τους κανόνες που της έβαλαν οι διάσημοι γονείς της

H κόρη της Νικόλ Κίντμαν Σάντεϊ Ρόουζ, φωτογραφήθηκε για το πρώτο της εξώφυλλο για το τεύχος ''It Girl'' του περιοδικού ''Nylon'' για τον μήνα Αύγουστο. Το ανερχόμενο μοντέλο που έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για την Miu Miu τον περασμένο Οκτώβριο στο Παρίσι, στη συνέντευξη που έδωσε μίλησε για τα πάντα και μεταξύ αυτών και για τους κανόνες που της έβαλαν οι διάσημοι γονείς της.

Εξηγώντας γιατί αποφάσισε στα 16 της και όχι νωρίτερα να ασχοληθεί με το μόντελινγκ αποκάλυψε: «Υπήρχαν δύο σημαντικοί κανόνες (σ.σ που της έβαλαν οι γονείς της). Ο πρώτος ήταν ότι δεν μπορούσα να εξερευνήσω κανένα είδος δουλειάς στον χώρο της μόδας μέχρι τα 16 μου και ο δεύτερος είναι ότι το σχολείο πρέπει πάντα να έρχεται πρώτο. Κάτι που στην αρχή μισούσα, αλλά στην πραγματικότητα χαίρομαι πολύ που έχω αυτούς τους κανόνες γιατί με έβαλαν σε σωστές σκέψεις».

Η Σάντεϊ Ρόουζ παραδέχθηκε επίσης: «Παίρνω τα πάντα από την ντουλάπα της μαμάς μου. Μερικές φορές αστειεύομαι μαζί της ότι είναι το αγαπημένο μου κατάστημα.»

Από την πλευρά του, ο πατέρας της 17χρονης, Κιθ Έρμπαν σε συνέντευξή του είχε παραδεχθεί για την ενασχόληση της κόρης του με το μόντελινγκ. «Νιώθω πολύ περήφανος. Εμείς απλώς θα την βοηθήσουμε να διατηρήσει την ισορροπία της».