Αλίσια Σιλβερστόουν: «Δεν έχω κάνει botox, ούτε έχω βάλει fillers, είμαι περίεργη να δω πώς μεγαλώνω»

Η Αλίσια Σιλβερστόουν προσπαθεί να ζει μια καθημερινότητα που την κάνει ευτυχισμένη και όπως εξηγεί στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Byrdie» παρά τις πολλές υποχρεώσεις, είναι πολύ χαρούμενη όταν ταξιδεύει για δουλειά με τον 13χρονο γιο της, Bear, πολύ χαρούμενη που μαγειρεύει και μοιράζεται συνταγές φαγητού από το vegan βιβλίο μαγειρικής της, «The Kind Diet», και επίσης χαρούμενη που έχει τόσο μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων να επικεντρωθεί. «Νιώθω πραγματικά ευγνώμων για το πόση δουλειά έχω», λέει. «Αλλά μερικές φορές, θέλω απλώς να σταματήσουν όλα αυτά - όχι επειδή δεν θέλω να τα κάνω. Τα λατρεύω - αλλά επειδή θέλω επίσης, απλώς να περπατήσω στον κήπο μου και να μαζέψω λαχανικά και να γράψω ένα ακόμα βιβλίο μαγειρικής».

Προσέχει την εικόνα της και την υγεία της, με το να τρέφεται σωστά και δεν έχει κάνει ποτέ Botox, ούτε fillers και ούτε έχει υποβληθεί σε καμία από τις χειρουργικές επεμβάσεις που κάνουν οι περισσότεροι. «Έχω ρυτίδες» λέει εξηγώντας την μινιμαλιστική της προσέγγιση στη γήρανση. «Είμαι περίεργη να δω τι θα συμβεί. Θα ήθελα να είμαι ένα παράδειγμα (σ.σ για το πώς θα μοιάζει αυτό)».

Το να ακολουθεί μια φυτική διατροφή είναι «κρίσιμης σημασίας» για εκείνη. Τρώει με αυτόν τον τρόπο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχικά επειδή «αγαπούσε τα ζώα» και τρομοκρατούνταν από τις ηθικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής κτηνοτροφίας. Σύντομα όμως, ωστόσο, άρχισε να πιστεύει ότι η διατροφή ήταν επίσης η πηγή της νεότητας και της ομορφιάς. «Μπορούσα να σκέφτομαι καθαρά, να νιώθω περισσότερα και να είμαι παρούσα. Ξαφνικά, τα νύχια μου δυνάμωσαν, τα μαλλιά μου πύκνωσαν πολύ. Το βλέμμα μου έγινε πιο ξεκάθαρο».

Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο εύχεται να είχε πάντα χρόνο να παίρνει τις βιταμίνες της, να κάνει διατάσεις το πρωί, να μαγειρεύει και να πηγαίνει μια πολύ μεγάλη βόλτα, αλλά είναι μια πολυάσχολη, εργαζόμενη μητέρα που ταξιδεύει πολύ και απολαμβάνει περιστασιακά ένα ποτήρι κρασί. «Υπάρχει μια φαντασίωση για τη ζωή μου και για το πώς θέλω να είναι. Σε μια πραγματικά υπέροχη μέρα, κάνω διαλογισμό, κάνω γιόγκα και πίνω πρώτα ζεστό νερό. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό».

Αν νιώθει κάποια πίεση για να συμμορφωθεί με τα αυστηρά πρότυπα ομορφιάς του Χόλιγουντ; «Φυσικά, είναι μέσα στον ιστό αυτής της δουλειάς και απλώς του να είσαι γυναίκα και να είσαι ζωντανή. Είναι μέρος της κοινωνίας και του πολιτισμού μας. Καθώς μεγαλώνω όμως, συνειδητοποιώ ότι δεν μοιάζω με όλους τους άλλους. Αλλά δεν χάνω τον ύπνο μου γι' αυτό. Δεν του δίνω και τόσο μεγάλη προτεραιότητα... Διασκεδάζω υπερβολικά» εξομολογείται.