Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε χωριστά ήδη από το καλοκαίρι, με την Kidman να μην θέλει τον χωρισμό.
Η Nicole Kidman και ο Keith Urban βάζουν τίτλους τέλους μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου. Το TMZ αποκάλυψε πρώτο την είδηση και το BBC την επιβεβαίωσε μέσω πηγής του. Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε χωριστά ήδη από το καλοκαίρι, με την Kidman να μην θέλει τον χωρισμό.
Ο γάμος και τα παιδιά
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο τετράκις βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2006. Έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Sunday Rose (17) και τη Faith Margaret (14).
Στιγμές λάμψης και δοκιμασιών
Η σχέση τους πέρασε από φωτεινές και σκοτεινές σελίδες. Από τη μία, οι κοινές εμφανίσεις στα κόκκινα χαλιά και οι στιγμές στήριξης στις καριέρες τους. Από την άλλη, οι προσωπικές μάχες. Μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο, ο Urban μπήκε σε κλινική αποτοξίνωσης. Η Kidman, μαζί με κοντινούς του φίλους, οργάνωσε παρέμβαση που –όπως παραδέχθηκε ο ίδιος– του έσωσε τη ζωή.
Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις
Παρά τα σύννεφα, μέχρι και φέτος η εικόνα τους ήταν ενωμένη. Τον Μάιο εμφανίστηκαν μαζί στα Academy of Country Music Awards, όπου ο Urban τιμήθηκε με το ACM Triple Crown Award, ενώ τον Ιούνιο παρακολούθησαν παρέα ποδοσφαιρικό αγώνα στο Νάσβιλ.