Νικόλ Κίντμαν: Οι αυστηρές απαιτήσεις από τους επίδοξους συντρόφους της - Ποια κατηγορία αποκλείεται

Μπορεί η Νικόλ Κίντμαν μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν να είναι έτοιμη για ένα νέο ειδύλλιο, όμως οι επίδοξοι σύντροφοί της θα πρέπει να διαθέτουν κάποια προσόντα προκειμένου να τους δώσει την ευκαιρία.

Η δύο φορές παντρεμένη 58χρονη Αυστραλή ηθοποιός, όπως αναφέρει το Woman's Day, έχει κάποιες αυστηρές απαιτήσεις και όσοι σπαταλούν χρόνο, δεν θα σταθούν πολύ τυχεροί καθώς η ίδια ξέρει πολύ καλά τι θέλει και δεν φοβάται να στοχεύσει μόνο σε ότι πιστεύει ότι αξίζει.

Κάτι άλλο που θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται ερωτικά για εκείνη, είναι ότι «απαγορεύονται οι ηθοποιοί». Κάτι που δεν ισχύει για όσους ασχολούνται με τον χώρο της μουσικής, καθώς όσοι ζούσαν από κοντά την σχέση της με τον κιθαρίστα - στιχουργό - τραγουδιστή γνώριζαν ότι ο κόσμος αυτός την ενθουσιάζει.

Επίσης, το χαρακτηριστικό που αναζητά περισσότερο η Νικόλ Κίντμαν σε έναν άνδρα είναι η «καλοσύνη» και η «αρρενωπότητα».

«Ένας ευγενικός τύπος, καθαρός, νηφάλιος, επιτυχημένος, που δεν θα μετατραπεί σε έναν άφραγκο που θα προσκολληθεί σε εκείνη. Επίσης δεν την πειράζει αν ο άνδρας αυτός θα έχει παιδιά, αλλά ιδανικά δεν θέλει να είναι μικρότερα από τις κόρες της» αναφέρει πηγή που γνωρίζει την διάσημη ηθοποιό.

Και κάτι τελευταίο... Οι επίδοξοι σύντροφοι, θα πρέπει να πάρουν την τελική έγκριση από τον κύκλο των φίλων της ηθοποιού, μιας και για εκείνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η γνώμη τους.