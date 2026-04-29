Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Η κόρη τους, Σάντεϊ Ρόουζ, έκανε unfollow στο instagram τον πατέρα της

Η 17χρονη κόρη του Κιθ Έρμπαν και της Νικόλ Κίντμαν, Σάντεϊ Ρόουζ, πρόσφατα σταμάτησε να ακολουθεί τον μπαμπά της, τον σταρ της κάντρι μουσικής, στο Instagram. Ωστόσο εκείνος, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει σταματήσει να την ακολουθεί.

Όσοι γνωρίζουν την οικογένεια, αναφέρουν ότι οι σχέσεις τους έχουν διαταραχθεί από τότε που ανακοινώθηκε ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν από εκείνον, τον Σεπτέμβριο του 2025 δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι όταν επιβεβαίωσαν ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει , τερματίζοντας μια 19χρονη σχέση που θεωρούνταν ευρέως ως μία από τις πιο σταθερές του Χόλιγουντ, πολλοί ήταν εκείνοι που σοκαρίστηκαν.

Τον περασμένο μήνα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Sunday και η Faith αρνούνταν να συναντήσουν τη νέα κοπέλα του πατέρα τους, μετά το σοκαριστικό και για εκείνες διαζύγιο των γονιώντ τους.

Ο Κιθ Έρμπαν όπως όλα δείχνουν, έχει προχωρήσει στη ζωή του κάνοντας δεσμό με την 26χρονη ανερχόμενη σταρ της κάντρι, Κάρλεϊ Σκοτ ​​Κόλινς και αυτό είναι κάτι που έχει ενοχλήσει τις κόρες του.

«Προτεραιότητα των κοριτσιών είναι η μητέρα τους και η δική τους ευημερία» αναφέρει οικογενειακός φίλος στο «Shuter».