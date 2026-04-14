Πωλείται η θρυλική θαλαμηγός «Christina Ο» του Αριστοτέλη Ωνάση σε «τιμή ευκαιρίας»

Νέο ιδιοκτήτη αναζητά η θρυλική θαλαμηγός «Christina Ο» που ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Έλληνας Κροίσος «όργωνε» κάποτε τις θάλασσες με το υπερπολυτελές σκάφος, στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης μετέτρεψε ένα πολεμικό πλοίο του Καναδά σε πλωτό παλάτι, με το οποίο συνήθιζε να ταξιδεύει και να υποδέχεται καλεσμένους του. Πλέον η θαλαμηγός, αναμένεται να αλλάξει για ακόμα μια φορά ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης του Πάσχα, η τελευταία φορά που είχε τεθεί προς πώληση η θαλαμηγός ήταν τον Μάρτιο του 2025, με τιμή που άγγιζε τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Σήμερα η «Christina O» διατίθεται έναντι 52 εκατομμυρίων ευρώ, μια διαφορά που κάνει πολλούς να μιλούν για μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης ενός κομματιού ιστορίας.

Η μικρή αλλά ένδοξη ιστορία της

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε κληροδοτήσει την θαλαμηγό «Christina O» στην κόρη του Χριστίνα -από την οποία έλαβε και το όνομά της- και εκείνη τη δώρισε στο ελληνικό δημόσιο για να τη χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το σκάφος μετονομάστηκε σε «Αργώ», ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μόνο μία φορά από τον Χρήστο Σαρτζετάκη.

Το 1998, ο επιχειρηματίας και φίλος της οικογένειας Ωνάση, Τζον Παπανικολάου αγόρασε τη θαλαμηγό έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το κράτος και αποκατέστησε το παλιό της όνομα, προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση, που υπήρξε και φίλη του.

Το 2014 πουλήθηκε για 25 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα ανήκει στον Ivor Fitzpatrick. Ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι ιστορίας που κουβαλά μνήμες, στιγμές και πρόσωπα που σημάδεψαν μια εποχή. Σήμερα, αναζητά τον επόμενο ιδιοκτήτη που θα συνεχίσει τον μύθο της.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ξόδεψε πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια (ποσό αστρονομικό για την εποχή) για να μετατρέψει το πολεμικό πλοίο του Καναδά σε σύγχρονο «mega yacht».

Η σημερινή «Christina O» καθελκύστηκε το 1943 ως ανθυποβρυχιακή φρεγάτα κλάσης River με το όνομα «HMCS Stormont» (K327) για το Βασιλικό Ναυτικό του Καναδά. Συμμετείχε στη Μάχη του Ατλαντικού και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Απόβαση της Νορμανδίας (D-Day) ως συνοδευτικό πλοίο νηοπομπών.