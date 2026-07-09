Τα 70ά του γενέθλια γιόρτασε ο Tom Hanks με τον πιο ανέμελο τρόπο. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου τον βλέπουμε να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα, απολαμβάνοντας τη στιγμή με το χαμόγελο που τον χαρακτηρίζει.

Η ανάρτησή του απέπνεε την ίδια αισιοδοξία που τον συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια, με τον ίδιο να γράφει: «Αυτός ο τύπος γίνεται 70 σήμερα. Υπέροχη μουσική. Καλός καφές. Καλή αιτία».

Η βουτιά που σηματοδότησε τα 70ά γενέθλιά του

Η χαλαρή διάθεση του ηθοποιού δεν άργησε να κερδίσει τα σχόλια των θαυμαστών του, που έσπευσαν να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.

Η βουτιά στη θάλασσα έγινε το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της ημέρας, αποδεικνύοντας πως ο Τομ Χανκς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη ζωή με χιούμορ, θετική ενέργεια και αυθεντικότητα.

Το μήνυμα αγάπης της Ρίτα Γουίλσον

Ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, ξεχώρισε εκείνη της συζύγου του, Rita Wilson, η οποία επέλεξε να του εκφράσει δημόσια την αγάπη της.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του, έγραψε: «Χρόνια πολλά, αγάπη της ζωής μου. Σ' αγαπάω τόσο πολύ», μια λιτή αλλά βαθιά συναισθηματική αφιέρωση που συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας έχουν μετατρέψει τον Τομ Χανκς και τη Ρίτα Γουίλσον σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, με τη σχέση τους να αποτελεί για πολλούς παράδειγμα αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού.

Το μυστικό μιας σχέσης που κρατά σχεδόν 40 χρόνια

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1988 και έχει αποκτήσει δύο γιους, ενώ κάθε καλοκαίρι περνά μεγάλο μέρος των διακοπών του στην Ελλάδα, την οποία η Ρίτα Γουίλσον θεωρεί δεύτερη πατρίδα της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει το μυστικό που, όπως πιστεύει, κράτησε τη σχέση τους δυνατή όλα αυτά τα χρόνια: η ουσιαστική επικοινωνία και η απόφαση να μη μένουν ποτέ θυμωμένοι ο ένας με τον άλλον.

«Δεν πηγαίνεις ποτέ για ύπνο θυμωμένος», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η επίλυση κάθε διαφωνίας πριν κλείσει η ημέρα είναι ένας κανόνας που ακολουθούν πιστά εδώ και δεκαετίες.

Ίσως γι' αυτό, ύστερα από τόσα χρόνια κοινής ζωής, μια απλή ευχή όπως «Χρόνια πολλά, αγάπη της ζωής μου» εξακολουθεί να λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις.