Αγωνία για τον γιο του Τομ Χανκς: Ταξίδεψε με ελληνικό διαβατήριο στην Κολομβία και εγκλωβίστηκε

Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε ο Τσετ Χανκς, γιος του εμβληματικού ηθοποιού Τομ Χανκς, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Νότια Αμερική, εξαιτίας της επιλογής του να ταξιδέψει με ελληνικό διαβατήριο.

Ο Τσετ Χανκς ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως χρησιμοποίησε το ελληνικό του διαβατήριο, καθώς το αμερικανικό, του οποίου είναι επίσης κάτοχος, πλησίαζε στην ημερομηνία λήξης του.

Από το Πουέρτο Ρίκο στην Κολομβία και… μπλοκάρισμα

Το ταξίδι του ξεκίνησε από το Πουέρτο Ρίκο, όπου βρέθηκε για τα γενέθλια φίλου του. Στη συνέχεια ταξίδεψε στο Μεδεγίν της Κολομβία, για να επισκεφθεί ακόμη έναν γνωστό του.

Ωστόσο, κατά την οργάνωση της επιστροφής του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να εισέλθει στη χώρα με ελληνικό διαβατήριο, εκτός αν διέθετε πράσινη κάρτα, αφού δεν ταξίδευε με αμερικανικό έγγραφο.

«Δεν έχω πράσινη κάρτα γιατί είμαι Αμερικανός πολίτης», αναφέρει στο βίντεο, εξηγώντας πως δεν είχε μαζί του ούτε το αμερικανικό διαβατήριο, με αποτέλεσμα να παραμείνει «κολλημένος» στην Κολομβία.

«Έχω κολλήσει στο Μεδεγίν», λέει χαρακτηριστικά, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με χιούμορ: «ελευθερώστε με».