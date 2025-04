Η κόρη του Τομ Χανκς περιγράφει τα παιδικά της χρόνια ως «γεμάτα σύγχυση, βία και στέρηση»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες από την παιδική της ηλικία αποκαλύπτει η Ελίζαμπεθ Άνν, κόρη του Τομ Χανκς και της πρώτης του συζύγου, Σούζαν Ντίλιγχαμ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η γυναίκα μιλάει ανοιχτά για τα δύσκολα πρώτα χρόνια της ζωής της, στα απομνημονεύματά της με τίτλο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road», που κυκλοφορούν στις 8 Απριλίου.



Στο βιβλίο περιγράφει ένα οδικό ταξίδι έξι μηνών που έκανε το 2019 κατά μήκος του Interstate 10, από το Λος Άντζελες έως την Palatka στη Φλόριντα – την πόλη όπου έζησε η μητέρα της. Η «The 10» είναι μια απόπειρα της Ελίζαμπεθ Άνν να κατανοήσει καλύτερα τη σύνθετη και βασανισμένη ζωή της εκλιπούσας μητέρας της, η οποία είχε ξεκινήσει καριέρα ως ηθοποιός με το όνομα Σαμάνθα Λούις και πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2002, σε ηλικία 49 ετών.

Tom Hanks’ daughter, E.A. Hanks, reveals rocky childhood was filled with ‘violence, deprivation’ and ‘expired food’ https://t.co/gCd6xR8uzw pic.twitter.com/lWIj8HzQH1 — New York Post (@nypost) April 3, 2025

«Είμαι παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο», γράφει σε απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στο People. «Οι μοναδικές αναμνήσεις που έχω από τους γονείς μου μαζί είναι στην αποφοίτηση του Κόλιν και στη δική μου. Έχω μόνο μία φωτογραφία όπου στέκομαι ανάμεσά τους – σε αυτήν, η καλύτερη περούκα της μητέρας μου είναι λίγο στραβή».



Μετά τον χωρισμό των γονιών της το 1985, η μητέρα της πήρε την ίδια και τον Κόλιν και μετακόμισαν στο Σακραμέντο – εκεί όπου είχε γνωρίσει τον Τομ Χανκς όταν ήταν συμφοιτητές στη σχολή θεάτρου. Το 1987 το διαζύγιο έγινε επίσημο και από τότε τα παιδιά επισκέπτονταν τον πατέρα τους, τη θετή τους μητέρα Ρίτα Γουίλσον και τα ετεροθαλή αδέλφια τους, Τσετ και Τρούμαν, τα σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια.

Η Ελίζαμπεθ Άνν περιγράφει τα εννέα χρόνια της στο Σακραμέντο – από τα 5 έως τα 14 – ως «γεμάτα σύγχυση, βία και στέρηση», αλλά και με στιγμές αγάπης. Θυμάται πως ζούσαν σε ένα λευκό σπίτι με κολώνες, με πισίνα στην πίσω αυλή και ένα δωμάτιο γεμάτο αφίσες με άλογα.



Όμως, όσο περνούσαν τα χρόνια, η κατάσταση χειροτέρευε: «Η αυλή ήταν τόσο γεμάτη σκατά σκύλου που δεν μπορούσες να περπατήσεις, και το σπίτι μύριζε συνεχώς καπνό», γράφει. Το ψυγείο ήταν είτε άδειο είτε γεμάτο με χαλασμένα τρόφιμα, ενώ η μητέρα της περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι της διαβάζοντας τη Βίβλο.



Μια νύχτα, η συναισθηματική κακοποίηση έγινε σωματική και τότε η Ελίζαμπεθ Άνν μετακόμισε στο Λος Άντζελες, στα μέσα της Α’ Γυμνασίου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το καθεστώς επιμέλειας ουσιαστικά αντιστράφηκε: εκείνη και ο Κόλιν έμεναν με τον πατέρα τους και επισκέπτονταν τη μητέρα τους μόνο τα σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι.



Το ταξίδι που έκανε το 2019 ακολούθησε τα βήματα ενός παρόμοιου οδικού ταξιδιού που είχε κάνει μαζί με τη μητέρα της στην ηλικία των 14. «Οδηγήσαμε σε όλη την Αμερική κατά μήκος της Interstate 10, μέσα σ’ ένα Winnebago που έμοιαζε να πλέει πάνω στην άσφαλτο», θυμάται. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς της στο λύκειο, η μητέρα της τής τηλεφώνησε για να της πει ότι πέθαινε.