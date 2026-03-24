Μάρκος Σεφερλής: «Είναι χρέος μου, καθήκον μου να κάνω τον κόσμο να γελάει»

Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου προς το άτομό του, αλλά και για το γεγονός ότι θέλει να την ανταποδώσει κάνοντάς τον να γελάει. «Χαίρομαι που αυτό που κάνω έχει αποδοχή που ακόμη και μετά από τόσα χρόνια ο κόσμος συνεχίζει να το βλέπει, του αρέσει, περνάει καλά, γελάει. Τα μηνύματα που μου στέλνουν είναι πολύ ελπιδοφόρα και μου λένε ότι περιμένουν εμένα για να γελάσουν.

Πλέον είναι χρέος μου, καθήκον μου να κάνω τον κόσμο να γελάει. Είμαι 35 χρόνια στον χώρο και κάνω όλα αυτά που κάνω, ο κόσμος είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Δεν με βλέπουν μόνο, αυτό που εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης».

«Είναι ωραίο τα παιδιά να έχουν ανησυχίες και όνειρα»

Ο Σεφερλής αναφέρθηκε και στο πώς είναι ο ίδιος ως μπαμπάς. «Είμαι από τους πατεράδες που έχουν πει στο παιδί τους να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Γιατί κι εμείς μεγαλώσαμε με γονείς που δεν είχα ιδιαίτερη μόρφωση, που ήταν μεροκαματιάρηδες και ήθελαν να δουν τα παιδιά τους ψηλά. Είναι ωραίο να βλέπεις παιδιά να μην κάθονται όλη μέρα στον καναπέ με το κινητό και να έχουν ανησυχίες, να έχουν όνειρα».