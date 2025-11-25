Σεφερλής: «Ο κωμικός πρέπει να έχει μια πορεία. Δεν μπορεί να το κάνεις με σκετσάκια στα social»

Ο Μάρκος Σεφερλής ήταν καλεσμένος στη “Super Κατερίνα” και μίλησε μαζί της για το γέλιο, για τη δουλειά του και τις παραγωγές που κάνει μόνος του, αλλά και για τη μεταγραφή του στο MEGA. «Δεν έχω ανάγκη να κάνω κάτι δραματικό, σκοπός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει. Υπάρχουν παιδιά που αυτοαποκαλούνται κωμικοί και βάζουν το όνομά τους δίπλα σε εκείνα του Μουστάκα και του Ψάλτη».

«Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια»

Ο κωμικός ηθοποιός μίλησε για την πορεία που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός για να φτάσει ψηλά και αυτό αποδεικνύεται από την αγάπη του κόσμου. «Τις παραγωγές που κάνω τις πληρώνω μόνος μου, δεν μπορεί να τις πληρώσει άλλος. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια, φαίνεται από την ανταπόκριση. Για να είσαι κωμικός, πρέπει να έχεις μια πορεία. Δεν μπορεί να το κάνεις με σκετσάκια στα social. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι.

Το MEGA

Ο Σεφερλής αποκάλυψε και τα νέα του επαγγελματικά σχέδια και έβγαλε μόνος του την είδηση της μετακίνησής του στο MEGA. «Στα άμεσα σχέδιά μου είναι μία κωμική σειρά για την τηλεόραση. Τελειώσαμε την περιοδεία και ξεκινάω τις παραστάσεις. Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το MEGA, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί».