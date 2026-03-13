Μάρκος Σεφερλής: «Επώνυμος τραγουδιστής μου είπε ότι τον γιο του, τον έσωσα από νευρική ανορεξία»

Ο Μάρκος Σεφερλής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για την αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, που τον συγκινεί.

«Ο κόσμος με αγαπά γιατί έχει γελάσει μαζί μου πολύ. Μου έχουν πει άνθρωποι ότι τους έχω σώσει από κατάθλιψη ή αυτοκτονία. Ανατριχιάζω. Το λέω και σιγκινούμαι. Επώνυμος τραγουδιστής μου είπε ότι τον γιο του, ένα παλικαράκι δύο μέτρα, το έσωσα από νευρική ανορεξία. Μου είπε ότι «δεν ξέρω τι του είπες, αλλά από τότε άλλαξε η φιλοσοφία του» εξήγησε.

Και σε άλλο σημείο της συνέντευξης ξακαθάρισε: «Περνάω ένα μήνυμα, αλλά δεν το περνάω τύπου «είμαι μάγκας και μπράβο μου». Είναι πράγματα που θέλουν να πουν και οι ίδιοι οι θεατές. Σε δύσκολες στιγμές θα πω το αστείο μου. Έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος, είναι στη φύση μου. Δεν είναι χρέος να κάνω τον κόσμο να γελάει, είναι τρόπος ζωής πια. Όταν ήμουν 8 ετών πήγαινα φροντιστήριο για αγγλικά «εσύ θα γίνεις ηθοποιός όταν μεγαλώσεις», μου είχε πει μια δασκάλα. Ήταν η μόνη που το πέτυχε, γιατί ήμουν αριστούχος μαθητής και οι γονείς μου με προόριζαν για δικηγόρο ή γιατρό. Την είδα μετά από χρόνια και της το είπα».