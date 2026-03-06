«Markos by night»: Ο Σεφερλής κάνει πρεμιέρα στο MEGA με τον Νότη Σφακιανάκη

Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει στα τηλεοπτικά μας δρώμενα και εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το MEGA με τη νέα ζώνη προγράμματος με τίτλο «Markos by night», όπου κάθε Σάββατο θα μεταδίδονται οι θεατρικές παραστάσεις του.

Η πρεμιέρα γίνεται το Σάββατο 14 Μαρτίου (21.00) με το «Notis, η επιστροφή» σε πρώτη μετάδοση, ένα έργο γεμάτο ενέργεια και ανατροπές.

Η συγκεκριμένη παράσταση παρουσιάστηκε το 2025 και προκάλεσε το χειροκρότημα του κοινού που την είδε στις σκηνές του «Δελφινάριου» και του «Περοκέ», καθώς και κατά την περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα.

Χώρος στη σάτιρα

Το έργο σατιρίζει την υποτιθέμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη στη μουσική σκηνή, αλλά δεν εστιάζει αποκλειστικά σε αυτή καθώς μπροστά μας ξεδιπλώνεται μια σειρά από σατιρικά νούμερα για την επικαιρότητα, από τη Eurovision μέχρι τα πρόσωπα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής (έκανε και τη σκηνοθεσία), Έλενα Τσαβαλιά, Γιώργος Λαμπάτος, Ζώζα Μεταξά, Λίλιαν Αρχοντή, Νίκος Λάιος, Γιώργος Κοντογιάννης. Μαζί τους στη σκηνή εμφανίζονται δεκάδες ηθοποιοί και χορευτές.