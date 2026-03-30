Λούλης για Μακρυπούλια: «Αν έκανες λάθος το καταλαβαίνεις, ζητάς συγγνώμη και πας παρακάτω»

Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ο Χρήστος Λούλης είχε πει για τη Ζέτα Μακρυπούλια: «Είναι μια όμορφη γυναίκα, την οποία ξέρει ο κόσμος εδώ και πολλά χρόνια, είναι πολύ χαριτωμένη και κάνει αυτό που κάνει μια χαρά. Δεν κάνουμε, όμως, το ίδιο πράγμα».

Έκτοτε έχει μπει πολύ νερό μέσα στο αυλάκι, οι δύο ηθοποιοί έχουν συνεργαστεί στο θέατρο και μάλιστα φέτος θα ανέβουν και πάλι μαζί στη σκηνή στο «Τζένη Τζένη». Ο πρωταγωνιστής καλείται συνεχώς να απαντάει γι’ αυτή την ατάκα του, το ίδιο έκανε και στο «Buongiorno». «Υπήρξαν και τα χρόνια που πέρασαν και άμα έκανες ένα λάθος, το καταλαβαίνεις, το μετανιώνεις, το αναγνωρίζεις, ζητάς και τη συγγνώμη σου και πας παρακάτω. Δεν ξέρω αν μπορώ να έχω γνώμη για τη Ζέτα. Αν δεν είσαι ανοιχτός και άμα δεν είσαι παιδικά αθώος δεν γίνεται να προχωρήσεις, να κάνεις μια παράσταση. Με τη Ζέτα ήμασταν από την αρχή όλοι μαζί, δεν ήμασταν ποτέ εμείς και η Ζέτα που ήρθε από αλλού. Ήμασταν όλοι μαζί!

«Είναι σούπερ επαγγελματίας»

«Η Ζέτα είναι ένα φαινόμενο που καμιά φορά κάνει πράγματα στη σκηνή, που της τα είχε πει ο Νίκος (Καραθάνος) κι έλεγα μα καλά, πώς τα θυμάσαι; Φαίνεται πως με το που ακούει κάτι, έχει έναν περίεργο μηχανισμό που περνάει σε μια δισκέτα, μια πλακέτα και γράφεται. Και πάνω σε αυτό χτίζει η ίδια και βάζει την προσωπικότητά της. Είναι σούπερ επαγγελματίας».