Χρήστος Λούλης: «Μπορώ να με δω στην οθόνη και να πω τα παρατάω και ανοίγω τυροπιτάδικο»

Ο Χρήστος Λούλης μίλησε για τις ανασφάλειές του, τους στόχους του, αλλά και το πόσο σκληρός κριτής του εαυτού του είναι σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Εγώ. «Είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Μπορώ να δω κάτι και να πω: α, ναι, τα παρατάω και ανοίγω τυροπιτάδικο! Την πρώτη φορά που βλέπεις τον εαυτό σου στην οθόνη, πραγματικά δεν βλέπεις τίποτα. Τη δεύτερη φορά αρχίζεις να βλέπεις αυτό που έκανες, αυτό που έχει γίνει».

«Είναι φυσιολογικό να νιώθεις λίγη ανασφάλεια»

«Υπάρχει πάντα η ανησυχία πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος στη δουλειά σου. Όσο είσαι ζωντανός, είναι φυσιολογικό να νιώθεις λίγη ανασφάλεια. Κάθε φορά είναι σαν να πετάς μια σαΐτα και πρέπει να πετύχεις ένα δέντρο πιο μακριά. Μπορεί να το πετύχεις, μπορεί να σε φυσήξει και λίγο ο αέρας και να μην φτάσεις ποτέ στο μακρινό δέντρο. Πάντα μέσα σου όμως θέλεις να πετύχεις το μακρύτερο δέντρο που μπορείς, κι αυτό με κρατάει σε εγρήγορση και ζωντανό».

«Η πορεία σου πάντα σε κρατάει σε εγρήγορση»

Ευτυχώς δεν έχω πραγματοποιήσει τους στόχους και τα όνειρα που είχα όταν ξεκινούσα σε αυτό το επάγγελμα. Και ίσως αυτό είναι καλό, γιατί η πορεία σου πάντα σε κρατάει σε εγρήγορση. Υπάρχουν όνειρα που συνεχίζουν να σε εμπνέουν και στόχοι που θέλεις να πετύχεις, κι αυτό κάνει τη δουλειά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική».