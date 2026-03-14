Ζέτα Μακρυπούλια: «Ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου είμαι εγώ, δεν είστε όλοι εσείς»

Δεν είναι το «Αλάτι και πιπέρι» του Φρέντυ Γερμανού, δεν είναι το «Μπράβο καλώς ήρθατε» της Ρούλας Κορομηλά, δεν είναι το «Πάμε πακέτο» της Βίκυς Χατζηβασιλείου, είναι το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, ένα αληθινό τηλεοπτικό διαμαντάκι, ένα καλοδουλεμένο feel good πρόγραμμα που έρχεται το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21.00 στον ΑΝΤ1 για να κάνει τα βράδια μας αγαπησιάρικα! Για πρώτη φορά στην καριέρα της η ηθοποιός γίνεται οικοδέσποινα ενός τέτοιου τοκ σόου όπου όλα συμβαίνουν ζωντανά μπροστά στα μάτια μας, με γρήγορες εναλλαγές, βίντεο και συναντήσεις που δεν τραβάνε επί μακρόν και δεν κουράζουν.

Πρώτος καλεσμένος της Ζέτας είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ένα άτομο με το οποίο γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν κοινό κώδικα επικοινωνίας. «Είμαι πολύ τυχερή που ο πρώτος μου καλεσμένος είναι ο Γιώργος γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπάτε όλοι πάρα πολύ, αλλά τον αγαπώ και εγώ. Με έχει στηρίξει σε πολλά πράγματα και για μένα ήταν δώρο ότι ήταν ο πρώτος μου καλεσμένος. Αν ήταν ο Γιώργος στη θέση του παρουσιαστή, θα αισθανόμουν πολύ ωραία. Εντάξει, θα είχα μια δυσκολία, αλλά επειδή είναι τέτοιο το project και δεν είναι καθόλου πονηρό, από τα πρώτα πέντε λεπτά θα ένιωθα πολύ άνετα και θα είχα αφεθεί σε αυτό», μας λέει η Ζέτα Μακρυπούλια στο press event του «Moments».

«Στόχος μας είναι να ξυπνήσει το συναίσθημα»

«Αφήνομαι μέσα στην εκπομπή και στις προσωπικές ιστορίες που ακούω, ταυτίζομαι πολλές φορές, καθρεφτίζομαι άλλες. Και αυτό θα ήθελα να πάθει και ο τηλεθεατής. Για να είμαι ειλικρινής αφέθηκα με τον Γιώργο ίσως γιατί υπάρχει και αυτή η σχέση χωρίς να σημαίνει ότι δεν έγινε και με τους άλλους καλεσμένους, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Μαρία Μπεκατώρου. Καθρεφτίστηκα λίγο πολύ με μερικές ιστορίες και από τους τρεις και με τον Φάνη Μουρατίδη που ήταν στον πιλότο της εκπομπής. Βρήκα κοινά τη ζωή μου πάνω στους ανθρώπους που έχω καλέσει. Ο στόχος αυτής της εκπομπής δεν είναι τόσο να βγάλει τίτλους, όσο να ξυπνήσει το συναίσθημα. Εμένα μου αρέσει και το ζω κιόλας με τους καλεσμένους».

«Ο ρομαντισμός έχει χαθεί»

«Όταν μου έκαναν την πρόταση για αυτή την εκπομπή δέχτηκα γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ρομαντικό σε μια εποχή που ο ρομαντισμός έχει χαθεί, οι ταχύτητες είναι απίστευτες, έρχονται και φεύγουν εικόνες και δεν λένε τίποτα να σταθούμε σε μια στιγμή επάνω, να καταλάβουμε τι οδήγησε τον κάθε καλεσμένο να κάνει αυτή την επιλογή και όχι την άλλη, λίγο κάπου να μείνουμε, κάτι να νιώσουμε κάτι να συμβεί. Και για να γίνει αυτό πρέπει να νιώσει πάρα πολύ άνετα ο καλεσμένος. Αυτό είναι δική μου δουλειά, κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό. Για μένα παίζει ρόλο πρώτα από όλα ο καλεσμένος μου να περάσει καλά, γιατί έρχεται εδώ, μου ανοίγει την καρδιά του, μου δείχνει τη ζωή του όλη… Δεν έχουν όλοι οι καλεσμένοι αυτή τη διάθεση πάντα».

«Αντιμετωπίζω αυτό το project σαν μαθήτρια»

«Αγχώνομαι πολύ περισσότερο όταν έχω καλεσμένους δικούς μου ανθρώπους, γιατί αισθάνομαι μια ευθύνη ότι πρέπει κάπως να τους προσέξω. Άγχος έχω γενικά, γιατί παρόλο που είμαι σε αυτό τον χώρο αρκετά χρόνια, επειδή αυτό είναι κάτι καινούριο, το αντιμετωπίζω λιγάκι σαν μαθήτρια, σαν να το παίρνω από την αρχή το επάγγελμα, σαν να το μαθαίνω τώρα. Οπότε, στόχος λοιπόν μου είναι να μπορέσω κάποια στιγμή να αισθανθώ τόσο άνετα, όσο αισθάνομαι όταν πηγαίνω στο «Rouk Zouk». Ακόμα δεν το έχω καταφέρει για να είμαι ειλικρινής, αλλά είπαμε, οι χρόνοι είναι πολύ γρήγοροι, οπότε πρέπει να το καταφέρω γρήγορα. Ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου είμαι εγώ, δεν είστε όλοι εσείς. Είμαι εγώ πολύ πιο αυστηρή από εσάς».

«Θα προστατέψουμε τους καλεσμένους»

«Είναι πολύ δύσκολο να φέρουμε έναν άνθρωπο σε τόσο δύσκολη θέση, νομίζω, γιατί μελετάμε πάρα πολύ τις ζωές των ανθρώπων και κάπως το φροντίζουμε αυτό. Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα σας το δείξουμε, θα προστατέψουμε τους καλεσμένους».

«Δεν μου αρέσει να συγκινούμαι μπροστά σε κάμερες»

«Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια στιγμή στα παιδικά χρόνια του Γιώργου Καπουτζίδη συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει αυτό να συμβαίνει, μπροστά σε κάμερες. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στην εκπομπή του Γιώργου, σε όλους το έπαθα, αλλά στον Γιώργο λίγο πιο έντονα. Δεν ξέρω αν θέλω να το προδώσω. Μιλάει ένας άνθρωπος για τον Γιώργο, πολύ δικός του, με τέτοιον τρόπο, που ακόμα και μετά που έτυχε και το είδα στο μοντάζ συγκινήθηκα και όποτε το βλέπω συγκινούμαι».

Αλλά και με τον Γρηγόρη συγκινήθηκα, γιατί κάναμε την εκπομπή λίγο πριν φύγει η μαμά του. Η αλήθεια είναι ότι κάπως το είχε προβλέψει και μου το είπε. Ήταν μία πάρα πολύ έντονη στιγμή. Με τη Μαρία συγκινήθηκα πιο πολύ από όλους τους καλεσμένους. Της άρεσαν όλες οι εκπλήξεις και συγκινήθηκα με την ευαισθησία της. Οι καλεσμένοι βλέπουν να περνάει μπροστά από τα μάτια τους όλη η ζωή τους και φτάνουν στο συμπέρασμα ότι ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί και τελικά στο τέλος όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν».

Ανταγωνισμός το Σαββατόβραδο

«Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή διαφωνώ με την προβολή της εκπομπής το Σάββατο. Δεν έχω λόγο -εδώ που τα λέμε- να μην συμφωνώ. Είναι όμως κάτι που δεν περνάει από τα χέρια μου, αυτές είναι αποφάσεις του καναλιού. Εμείς δεν έχουμε τόσο δύναμη. Κάποια στιγμή, πριν μου πουν ποια μέρα θα το δείχνουν, θυμάμαι να τους λέω μήπως θα το βάλουμε Σάββατο, γιατί το Σάββατο δεν έχει τίποτα να δω. Δεν ξέρω τώρα αν με άκουσαν. Κάθε μέρα υπάρχει ανταγωνισμός».

Τα δικά της… Moments

«Ο δικός μου ρόλος είναι της παρουσιάστριας. Έπιασα τη θέση! Δεν με συμφέρει τώρα που το λέω, αλλά έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση όταν είμαι καλεσμένη. Βέβαια, αυτή την εκπομπή επειδή τη γνωρίζω καλά, της έχω εμπιστοσύνη. Αν έκαναν «Moments» για μένα δεν θα ήθελα να το παρουσιάσει ο Γρηγόρης γιατί μπορεί να ήταν πολύ καλός και να μου πάρει την εκπομπή».