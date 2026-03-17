«Σούπερ ήρωες»: Γνωρίστε το προσωπικό και τη διεύθυνση της… υπεραγοράς του ΑΝΤ1

Απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, αλλά και ιδιότροπους πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις. Το κατάστημα Σούπερ προσφέρει και μία παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι και θα ανακαλύπτουν ότι για να αντέξεις στη δουλειά -και τη ζωή- χρειάζεσαι υπερδυνάμεις!

Είναι οι «Σούπερ ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, και κάνουν πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20.00 για να μας προσφέρουν τα προϊόντα τους σε συσκευασία… γέλιου! Ας γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές της νέας κωμωδίας…

Το μεγάλο αφεντικό και οι… υπόλοιποι

Βασίλης Μεταξάς (ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ)

Στα χαρτιά ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, στην ψυχή μπακάλης! Καταφερτζής, ράθυμος, πού και πού λίγο κομπιναδόρος, ο Βασίλης είναι ο κλασικός εργοδότης που θέλει να κάνεις απλήρωτη υπερωρία και να σου κολλήσει και τα μισά ένσημα. Η ιστορία του ως αφεντικού ξεκινάει το 1982, στο ίδιο σημείο που είναι τώρα το Σούπερ. Τότε, βέβαια, ήταν εκεί το μπακάλικο του προπάππου του. Μια μέρα μπήκε μέσα ο Αλέξης Σγουμπόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας Σούπερ και ζήτησε από τον πατέρα του να αγοράσει το μαγαζί για να ανοίξει το πρώτο του υποκατάστημα στο κέντρο. Ο Βασίλης παντρεύτηκε την κόρη του, Μπέτυ. Μετά το διαζύγιο εκείνη πήρε όλα τα μαγαζιά και άφησε στον Βασίλη μόνο το σούπερ μάρκετ στο Κολωνάκι. Και από τότε εκείνος ανέλαβε τα ηνία, με όχι και πολύ μεγάλη επιτυχία. Ειδικά όταν αποφασίζει να κάνει διευθυντή τον γιο του!

Δημήτρης -James- Metaxas (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ)

Λίγο νεόπλουτος, λίγο φλώρος, πολύ κακομαθημένος, με ενοχλητικά υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, ο Δημήτρης είναι ο νέος διευθυντής του Σούπερ Τέλειωσε με άριστα το ιδιωτικό σχολείο, σπούδασε Οικονομικά στο εξωτερικό και κατάφερε γρήγορα να βρει την πρώτη του δουλειά σε μια επιχείρηση, που έχουν οι… γονείς του. Οπλισμένος με επιτηδευμένο greeklish λεξιλόγιο και άχρηστες corporate θεωρίες, θέλει να φέρει μια νέα εποχή στο μαγαζί. Φυσικά, σαν inspirational leader, δεν χάνει ευκαιρία να μπλέκεται στα πόδια των υπαλλήλων. Ειδικά της Χαριστέλλας, που δεν δείχνει να «ψαρώνει» με την ύπαρξή του και τον κοντράρει, και αυτό κάπως τον γοητεύει…

Ρένα Κυριακάκη (ΖΩΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ)

Δυναμική, πεισματάρα, κουμανταδόρα και κομματάκι γκρινιάρα, είναι η βασίλισσα του τμήματος μαναβικής τα τελευταία 35 χρόνια, 11 μήνες και 17 μέρες (το ξέρει γιατί τις μετράει ανάποδα για να βγει στη σύνταξη). Έχοντας μέσα της ακόμα τα κατάλοιπα της κρητικής της ανατροφής, διοικεί το μανάβικο με αυστηρότητα, κάνοντας καψόνια ακόμα και στους πελάτες. Παραπονιέται για την ανικανότητα των εργοδοτών, για τους ανεπρόκοπους υποψήφιους βοηθούς της, για τους πελάτες που τα βάζουν όλα σε μια σακούλα…

Αντώνης Τούμπας (ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΑΡΜΑΣ)

Έξυπνος, ευαίσθητος, καλόκαρδος, φιλότιμος -στα όρια του να γίνεται σπασικλάκι-, είναι ο νέος υπάλληλος του μανάβικου. Μεγάλωσε στη Σύρο, σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και, όταν αποφοίτησε, πήρε τη μεγάλη απόφαση να πει στους γονείς του πρώτον, ότι είναι γκέι και δεύτερον, ότι ονειρεύεται να γίνει σεναριογράφος. Δυστυχώς, εκείνοι δεν πήραν καλά κανένα από τα δύο. Κάπως έτσι, φύσει αισιόδοξος, ο Αντώνης ήρθε μόνος του για πρώτη φορά στην Αθήνα για να διεκδικήσει το όνειρό του πιάνοντας δουλειά σε σούπερ μάρκετ!

Έφη Τσερένι (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΝΗ)

Λογική, οργανωτική, εύστροφη, ικανή να βάλει σε τάξη τις ζωές όλων (εκτός από τη δική της), είναι υπεύθυνη ταμείων και υποδοχής. Και είναι και μάνα. Και σύζυγος. Και κόρη. Στα 8 της ήρθε με την οικογένειά της από την Αλβανία, τελείωσε το σχολείο, πήγε σε ένα ΙΕΚ με το όνειρο να γίνει σεφ και λίγο πριν αποφοιτήσει γνώρισε τον Βαγγέλη. Τρελά ερωτευμένη έπιασε προσωρινά δουλειά στο Σούπερ για να φτιάξουν τη ζωή τους και 19 χρόνια μετά έχει έναν ανεύθυνο σύζυγο, δύο ατίθασους γιους, μια πεθερά που δεν τη χωνεύει και το κυριότερο είναι ακόμα πίσω από την ταμειακή.

Σταυρούλα Θεοδωσοπούλου (ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ)

Αυθόρμητη, μπριόζα, έξω καρδιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει -σε σημείο να γίνεται παρεμβατική-, η Σταυρούλα είναι ταμίας και «υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων», τίτλο που μόνη της έδωσε στον εαυτό της! Μεγαλωμένη στην Πετρούπολη, δεν είχε ποτέ μυαλό για διαβάσματα και καριέρα, και τώρα δουλεύει στο Σούπερ. Εκεί, βρήκε και τον έρωτα της ζωής της, τον υπεύθυνο αποθήκης Ζαχαρία. Λίγο η γήινη ενέργειά του, που εξισορροπεί το φλογερό της ταμπεραμέντο, λίγο που στα μάτια της ο Ζαχαρίας είναι, παραδόξως, φτυστός ο Ράιαν Γκόσλινγκ τον παντρεύτηκε έξι χρόνια πριν. Γι’ αυτό και η Σταυρούλα έρχεται κάθε μέρα κεφάτη στη δουλειά, πιάνει το μπίρι-μπίρι με τους πελάτες, κουτσομπολεύει, μιλάει για ζώδια...

Περικλής Τσαμπαρδούκας (ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΛΑΣ)

Λίγο κάφρος, λίγο μπουνταλάς, πολύ ξερόλας, ο Περικλής θα μπορούσε άνετα να έχει δικό του κέντρο διασκέδασης, αλλά είναι ο υπάλληλος στο τμήμα με τα τυριά. Έχασε τον πατέρα του στα 16 του και τότε μετακόμισε μαζί με τη μαμά του από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να καταφέρει να τον μεγαλώσει. Και από τότε ακόμα τον μεγαλώνει. Εκείνη του βρήκε μέχρι και τη δουλειά στο Σούπερ, με μέσο εννοείται. Προτιμάει να περνάει τη βάρδια, πιάνοντας κουβέντα στους πελάτες.

Χαριστέλλα Τριανταφύλλου (ΝΑΤΑΣΑ ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ)

Αγέρωχη, ψαρωτική και οξύθυμη στον χαρακτήρα, ξανθιά με μακριά μαλλιά και σώμα μοντέλου στην εμφάνιση η Χαριστέλλα είναι η πιο ετερόκλιτη χασάπισσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πειραιώτισσα με πατέρα μεγαλοχασάπη και μάνα τεχνίτρια νυχιών, σπούδασε γυμνάστρια, όμως η πτώχευση του οικογενειακού χασάπικου και το εγκεφαλικό του πατέρα της, της άλλαξαν τα σχέδια. Εκμεταλλευόμενη την άδεια χασάπη, που ο πατέρας της την ανάγκασε να βγάλει, βρήκε δουλειά στο Σούπερ για να στηρίξει τους δικούς της. Γι’ αυτό δουλεύει πολύ, μιλάει λίγο, βάζει στη θέση του κάθε πελάτη που τη χαζεύει και γενικά δεν σηκώνει μύγα στον μπαλτά της.

Ζαχαρίας Γιακουμέλος (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ)

Καλόκαρδος, συνεπής, υπομονετικός και πράος, ίσως σε σημείο αηδίας, είναι ο προϊστάμενος και στυλοβάτης της αποθήκης εδώ και 8 χρόνια. Μεγάλωσε στου Γκύζη, σε μια μεσοαστική οικογένεια, έπειτα σπούδασε σε ένα δημόσιο ΙΕΚ και μετά άρχισε να ψάχνει για σταθερή δουλειά, ώσπου κατέληξε στο Σούπερ. Για τον Ζαχαρία η ευτυχία του πηγάζει από το να έχει μια απλή και ήσυχη ζωή. Βέβαια, όσο ήρεμος και νοικοκυρεμένος φαίνεται στη δουλειά, τόσο αγχώνεται με το παραμικρό μήπως του βάλουν χέρι οι εργοδότες του. Γενικά, δεν το έχει με τις εντάσεις και είναι λίγο άτολμος να υψώσει το ανάστημά του.

Σπύρος Καβαζίδης (ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΣΑΜΑΤΗΣ)

Χαλαρός, αυθόρμητος, λίγο ανώριμος, με καρδιά παιδιού και επαναστατικότητα εφήβου, όταν δεν λουφάρει, είναι το δεξί χέρι του Ζαχαρία στην αποθήκη. Μεγαλωμένος από τους παππούδες του, ήταν ανέκαθεν ελεύθερο πνεύμα. Κάπως έτσι, πριν χρόνια, ερωτεύτηκε μια πλανόδια πωλήτρια κοσμημάτων στην Αμοργό και την ακολούθησε σε όλα τα νησιά, μέχρι που εκείνη έμεινε έγκυος στην κόρη τους, την Κύνθια. Δυστυχώς, σύντομα η μητέρα της ήθελε να συνεχίσει το ταξίδι της, οπότε ο Σπύρος πήρε τη μεγάλη απόφαση. Να πιάσει μια «κανονική» δουλειά και να μεγαλώσει μόνος το παιδί του. Έτσι βρέθηκε στο Σούπερ!