Ελένη Τσολάκη: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Η πιο άβολη τηλεοπτική στιγμή της εβδομάδας

Η Ελένη Τσολάκη είναι η παρουσιάστρια που τη φετινή σεζόν βίωσε το σκληρό πρόσωπο της τηλεόρασης όταν από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε εκτός ΑΝΤ1. Ναι, η εκπομπή της «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δεν είναι αυτό που λες έσκιζε σε τηλεθέαση, αλλά από το κανάλι αποφάσισαν να απομακρύνουν μόνο την ίδια και όλοι οι άλλοι έμειναν στη θέση τους, συνεπώς εκείνη πλήρωσε τα σπασμένα και μάλιστα δεν πρόλαβε καν να χαιρετήσει το κοινό, αφού η εκπομπή της δεν ξαναβγήκε στον αέρα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η γυναίκα χωρίς... όνομα

Τώρα η παρουσιάστρια είναι κάπως σαν να παίρνει την εκδίκησή της, αφού επιστρέφει στον αέρα του ΑΝΤ1, ελαφρώς πλαγίως μέσα από την κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα» που θα παιχτεί απόψε, Τρίτη 17/3 (22.30). Από το κανάλι ωστόσο φρόντισαν να μην αναφέρουν το όνομά της, αλλά το πρόσωπό της δεν μπορούσε να κοπεί στο μοντάζ λόγω της υπόθεσης του συγκεκριμένου επεισοδίου. Στην υπόθεση η ηρωίδα της σειράς κάνει μια εμφάνιση σε εκπομπή πανελλήνιας τηλεοπτικής εμβέλειας για να βρει μια εξαφανισμένη γυναίκα!

Πρόκειται σίγουρα για μια πολύ άβολη στιγμή, καθώς η παρουσιάστρια μπορεί να έχει ακόμη συμβόλαιο με το κανάλι και πληρώνεται για να είναι σπίτι της, αλλά κάτι μας λέει πως αν είχε την επιλογή δεν θα ήθελε να παιχτεί η συγκεκριμένη σκηνή της!