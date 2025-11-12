Ελένη Τσολάκη: «Όταν έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου την κόρη μου, ολοκληρώθηκα ως προσωπικότητα»

Η μητρότητα ήρθε στη ζωή της για να την ολοκληρώσει, όπως εξομολογήθηκε στη συνέντευξη που έδωσε στο «The 2night show» η Ελένη Τσολάκη που μίλησε και για την σχέση με τον σύζυγό της Παύλο Πετρουλάκη με τον οποίο είναι μαζί 10 χρόνια.

«Πριν γίνω μαμά, δεν είχα καμία σχέση με το σπορ, δεν τα έβλεπα τα μωρά. Τώρα τα παρατηρώ, το TikTok μου έχει γεμίσει μωρά. Το θέλαμε πάρα πολύ με τον άντρα μου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά ήρθε στη ζωή μας. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που ένιωσα, όταν έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου την κόρη μου. Ένιωσα ότι ολοκληρώθηκα ως προσωπικότητα με τη μικρή μου.

Με τον Παύλο είμαστε μαζί 10 χρόνια, δεν κατάλαβα πόσο γρήγορα πέρασαν. Μετά τον ερχομό του παιδιού, αλλάζει η ζωή του ζευγαριού. Υπάρχει περισσότερη ηρεμία αλλά μου ξύπνησε πολλές φοβίες, όπως το αεροπλάνο, που το είχα ξεπεράσει και τώρα πάλι δεν μπορώ να ανέβω» εξομολογήθηκε.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι το σκυλάκι της η τρούφα, δεν έχει προσαρμοστεί μετά την γέννηση της κορούλας της. «Δέχθηκε το παιδί χάλια. Της έστειλα από το μαιευτήριο το φορμάκι της μικρής κι ακόμα δεν έχει πιάσει τίποτα. Ακόμα και τώρα που η μικρή άρχισε και κινείται και παρατηρεί, η Τρούφα εξαφανίζεται. Ο γιατρός μου είπε ότι θέλει ένα χρόνο προσαρμογής. Ελπίζω κάποια στιγμή να συμφιλιωθεί. Είναι κτητική πολύ» ανέφερε.