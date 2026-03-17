«Your face sounds familiar»: Την Κυριακή του Πάσχα η πρεμιέρα

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο νέος κύκλος του τάλεντ σόου «Your face sounds familiar» που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά από 5 χρόνια, όπως όλα δείχνουν την Κυριακή του Πάσχα! Την τελευταία φορά που είδαμε το σόου στους δέκτες μας ήταν το 2021 και το παρουσίαζε η Μαρία Μπεκατώρου. Η παρουσιάστρια δεν ανήκει εδώ και χρόνια στο κανάλι του Αμαρουσίου, οπότε αναζητήθηκε νέο άτομο για τη θέση και όπως όλα δείχνουν αυτό θα είναι ο Σάκης Ρουβάς, αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μην το δέσετε κιόλας.

Ο τραγουδιστής είχε συνεργαστεί ξανά με τον ΑΝΤ1 στην παρουσίαση του ριάλιτι παιχνιδιού «X Factor» από το 2008 μέχρι το 2017, οπότε μια πιθανή επιστροφή του θα είναι σίγουρα μεγάλο ατού για το comeback του προγράμματος.

Παίκτες και επιτροπή

Από το κανάλι τρέχουν και δεν φτάνουν καθώς μπορεί να έχουν κλείσει τα 10 ζευγάρια και να έχουν τελειώσει με τις επαφές για την κριτική επιτροπή, αλλά εκκρεμούν οι τελικές υπογραφές γι’ αυτό και δεν ανακοινώνουν κάτι επίσημα.

Παρόλα αυτά, φήμες θέλουν τις τέσσερις θέσεις της επιτροπής να καταλαμβάνουν η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Γιώργος Θεοφάνους και ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Σε ό,τι αφορά τα ζευγάρια που θα δούμε να παρελαύνουν στη σκηνή του «YFSF» αυτοί ακούγονται πως θα είναι -μεταξύ άλλων- η Μαριάντα Πιερίδη, ο Μέμος Μπεγνής, η Idra Kayne, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Δωροθέα Μερκούρη.