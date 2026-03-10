«Σούπερ ήρωες»: Η κωμωδία -με τον Γιάννη Μπέζο- επιστρέφει στον ΑΝΤ1, αλλά σε λάθος μέρα

Από το περασμένο καλοκαίρι ο ΑΝΤ1 είχε διαφημίσει τη νέα του κωμωδία με τον Γιάννη Μπέζο που διαδραματίζεται σε ένα σούπερ μάρκετ. Εκεί, το αφεντικό, αλλά και οι εργαζόμενοι είναι «Σούπερ ήρωες» και εκτός από την καθημερινή μάχη με τους πελάτες, από τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) στις 20.00, καλούνται να δώσουν και τη μάχη της τηλεθέασης.

Το story

Η δράση της νέας σειράς εκτυλίσσεται στο Super, το σούπερ μάρκετ που τα έχει όλα και συμφέρει. Στο τιμόνι του βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του υποκαταστήματος, o Βασίλης (Γιάννης Μπέζος), ένας κλασικός Έλληνας εργοδότης «παλαιάς κοπής», που προσλαμβάνει -φυσικά με αξιοκρατικές διαδικασίες- για διευθυντή τον καβαλημένο γιο του, Δημήτρη (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος), ο οποίος, αφού «έφαγε» τα λεφτά των γονιών του στο εξωτερικό, έρχεται να βγάλει την ψυχή των υπαλλήλων.

Όλα ξεκινούν όταν ο Αντώνης (Βασίλης Ντάρμας), ένας 20αρης με μηδενική προϋπηρεσία και ένα πτυχίο στην… κατάψυξη, έρχεται στην Αθήνα για να κυνηγήσει τα όνειρά του. Η πραγματικότητα τον προσγειώνει απότομα στο μανάβικο του Super, δίπλα στη βετεράνο αρχι-μανάβισσα Ρένα (Ζωή Ρηγοπούλου), που γενικώς είναι αγανακτισμένη και ειδικώς μετράει αντίστροφα τις μέρες για να βγει στη σύνταξη.

Στα ταμεία, η Έφη (Κατερίνα Πατσιάνη) εκτελεί χρέη υπεύθυνης, φροντίζοντας να είναι σωστή σε όλους τους γύρω της ως εργαζόμενη-μητέρα-σύζυγος-κόρη-νύφη, εκτός από τον ίδιο της τον εαυτό. Ταυτόχρονα, βάζει σε τάξη τη Σταυρούλα (Ελεάνα Στραβοδήμου), την κεφάτη και λίγο τεμπέλα ταμία, που μιλάει πολύ, δουλεύει ελάχιστα και προσπαθεί να κάνει παιδί με τον σύζυγό της, ο οποίος, επίσης, εργάζεται στο κατάστημα. O άντρας της είναι ο Ζαχαρίας (Αλέξανδρος Ζουριδάκης), προϊστάμενος της αποθήκης, ο οποίος πασχίζει να διοικήσει το πόστο του με ησυχία, τάξη και ασφάλεια.

Τα σχέδιά του τα χαλάει συνήθως ο Σπύρος (Αινείας Τσαμάτης), ο επαναστατικός -αλλά κάπως ανώριμος- έτερος αποθηκάριος, που μεγαλώνει μόνος του την κόρη του. Στον πάγκο με τα τυριά και τα αλλαντικά, ο… ολίγον πρωτόγονος Περικλής (Σταύρος Μαρκάλας) δεν χάνει ευκαιρία να τραγουδάει καψουροτράγουδα, να την «πέφτει» στις πελάτισσες και, κυρίως, να σπάει τα νεύρα της εντυπωσιακά όμορφης και εντυπωσιακά ζόρικης βίγκαν χασάπισσας, Χαριστέλλας (Νατάσα Εξηνταβελώνη), που δεν σηκώνει μύγα... στον μπαλτά της.

Η σειρά θα μεταδίδεται από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 20.00 στη θέση των εκπομπών του Αντώνη Κανάκη, αλλά αλήθεια το να κάνεις πρεμιέρα σχεδόν μέσα στο Πάσχα, πόσο άκυρο μπορεί να είναι; Και πόσο αυτό μπορεί τελικά να κάνει κακό στο ίδιο σου το προϊόν!