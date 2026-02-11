Ζέτα Μακρυπούλια: «Moments» - Αυτή είναι η νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1

Δεν είναι μια καλή χρονιά η φετινή στον ΑΝΤ1 για τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η απόφαση του σταθμού να μετακινήσει το επιτυχημένο «Rouk Zouk» από τις 15.00 στις 16.15 ώστε να βολευτεί στο πρόγραμμα ο Πέτρος Κουσουλός με τις «Αποκαλύψεις» του έκανε κακό στο τηλεπαιχνίδι που έχασε μέρος του κοινού του. Και στο παρελθόν τα στελέχη του ΑΝΤ1 είχαν αλλάξει ώρα στο πρόγραμμα και πολύ γρήγορα το μετακίνησαν πάλι στη ζώνη του όπου είχε χτίσει μια συνήθεια με τους τηλεθεατές.

Φέτος η Μακρυπούλια είναι δυσαρεστημένη με την απόφαση να μετακινηθεί ξανά το παιχνίδι, μάλιστα το σχολίασε και στο Επετειακό «Παρά πέντε: 20 χρόνια μετά». Παρόλα αυτά η σχέση της με τον σταθμό παραμένει καλή, έτσι λοιπόν δεν λέμε πως της δίνουν δεύτερη εκπομπή για να της… χρυσώσουν το χάπι, αλλά επειδή πιστεύουν σε εκείνη και στις δυνατότητές της να κάνει ένα βραδινό σόου. Και το όνομα αυτού, «Moments»!

Στιγμές

Το «Moments» έρχεται στον ΑΝΤ1 και κάθε φορά θα ανεβάζει στη σκηνή του τη ζωή ενός αγαπημένου προσώπου. H Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, θα αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, θα ενώνει τις αφηγήσεις, θα οδηγεί το συναίσθημα και θα δίνει λόγο στην αλήθεια.

Σε μία σύγχρονη σκηνογραφική πρόταση, που θυμίζει θεατρική σκηνή, οι καλεσμένοι θα παρακολουθούν την αναπαράσταση της ζωής τους μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν. Στο πλευρό τους, πρόσωπα - έκπληξη που πρωταγωνίστησαν σε κομβικά διαστήματα της πορείας τους, θα μοιράζονται αστείες, δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, δημιουργώντας ένα παζλ αναμνήσεων.

Κάθε επεισόδιο του «Moments» θα είναι μια αληθινή, μοναδική εμπειρία ζωής, γιατί οι καλύτερες ιστορίες γράφονται από στιγμές. Και όπως λέει και η ίδια η Μακρυπούλια: «Σε αυτή τη σκηνή ξετυλίγονται οι πιο αληθινές ιστορίες… Εικόνες που ζωντανεύουν… Αναμνήσεις που επιστρέφουν… Πρόσωπα που άλλαξαν τα πάντα… Που άφησαν το δικό τους σημάδι… Γιατί οι καλύτερες ιστορίες γράφονται από… στιγμές». Αναμένουμε λοιπόν.