Ζέτα Μακρυπούλια: «Κλείστηκα στο σπίτι μου, πάθαινα κρίσεις πανικού, ήταν μια τρομακτική εμπειρία»

Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε για την κακή πλευρά της δημοσιότητας με την οποία βρέθηκε αρκετές φορές αντιμέτωπη στην καριέρα της, της προκάλεσε φόβο, την έκλεισε στο σπίτι της, την έστειλε στην αστυνομία!

«Πολλές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας έχουν ειπωθεί για μένα. Πολλές φτιαχτές ιστορίες έχουν γεννηθεί γύρω από το πρόσωπό μου. Ένιωσα πολλές φορές να παίζουν με τα νεύρα μου οι άνθρωποι των media, να με στήνουν στον τοίχο σαν να περιμένουν να θυμώσω, να με δουν στεναχωρημένη», είπε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στη Vogue Greece.

«Παρακολουθούσαν το σπίτι μου»

«Το αντιμετώπισα με σιωπή. Κλείστηκα για καιρό στο σπίτι μου, άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού, σε σημείο που ήθελα να σταματήσω όλες μου τις εργασίες. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν περίοδοι που ένιωσα πραγματικά φόβο από το κυνηγητό των παπαράτσι.

Έφτασα μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα όταν κατάλαβα ότι κάποιοι με παρακολουθούσαν χωρίς να γνωρίζω ποιοι ήταν και γιατί. Για ένα διάστημα μάλιστα υπήρχε και ένας επίμονος τύπος και δεν ήξερα αν αυτός που με παρακολουθεί ήταν θαυμαστής ή δημοσιογράφος.

Θυμάμαι ανθρώπους να ξενυχτούν έξω από το σπίτι μου παρακολουθώντας ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Ήταν μια εμπειρία τρομακτική, ιδίως τις περιόδους που ζούσα μόνη μου. Είπα ως εδώ. Πήρα απόσταση. Άρχισα να βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Αναρωτήθηκα πόσοι νοιάζονται τόσο. Κατάλαβα ότι αυτό εξυπηρετεί ένα σύστημα, όχι τη ζωή και η ζωή είναι κάτι άλλο.