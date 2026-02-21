Χρήστος Πλαΐνης: «Όταν έκανα οικογένεια, σταμάτησα να οδηγώ γρήγορα τη μηχανή και μετά μου την έκλεψαν»

Ο Χρήστος Πλαΐνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το πόσο τον άλλαξε το γεγονός ότι έγινε πατέρας και σταμάτησε να τα βλέπει όλα μαύρα… «Όταν έκανα οικογένεια, είδα λίγο αλλιώς τη ζωή. Καταρχήν άρχισα να αποφεύγω τη μηχανή λίγο - λίγο, δεν ανέβηκα ξανά σε ταχύτητα πάνω από τα 80 χιλιόμετρα την ώρα και είχα μια μηχανή πολύ μεγάλου κυβισμού και πολύ γρήγορη.

Φτάνω να λέω ευτυχώς που μου την έκλεψαν. Σχεδόν τα πάντα είναι σαν τα νομίσματα, έχουν μια διπλή όψη. Μια καλή και μια άλλη που σε οδηγεί κάπου αλλού. Είναι θέμα οπτικής».

«Φιλοσοφώ περισσότερο τη ζωή»

«Φτάνοντας σε αυτήν την ηλικία, νιώθω ότι σημασία έχει πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Δηλαδή, ότι ακόμα και οι δύσκολες στιγμές δεν χρειάζεται να χαρακτηριστούν ως δύσκολες. Μπορεί να πεις ότι είναι ένα μάθημα, ότι σε πάει κάπου παρακάτω.

Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, έχω αρχίσει να προσπαθώ να το φιλοσοφώ λίγο περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν για να έχω πιο ξεκάθαρο το παρόν και μία αισιοδοξία για το μέλλον.

Μέχρι πολύ πρόσφατα, τα έβλεπα όλα πολύ μαύρα, φουλ του μαύρου, ίσως γιατί με αυτόν τον τρόπο έβρισκα μία δικαιολογία ότι θα περάσω το κακό και τη δυσκολία πιο πριν, να έχει αποσυμπιεστεί η κατάσταση σε βάθος χρόνου και να καταλήξει κάπου καλύτερα».