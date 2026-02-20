Μιμή Ντενίση: «Πέρασα κίνδυνο, με τη Μαριτίνα ήμασταν με αστυνομικούς για πολύ καιρό»

Η Μιμή Ντενίση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy day» και μίλησε για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε να καθαρίσει το Πεδίον του Άρεως και να δοθεί και πάλι στους πολίτες, μια δράση που όμως δεν την είδαν όλοι με καλό μάτι. «Έχει γίνει καταπληκτικό. Δεν έβαλα λιθαράκι, έβαλα πέτρα μεγάλη, πέρασα κίνδυνο. Mια ομάδα αναρχικών είχε κάνει αφίσα με εμένα που έβαφα το Green Park, την οποία είχαν κολλήσει παντού στην Αθήνα και έλεγαν ότι θέλω το πάρκο για τις κυρίες με τα καροτσάκια και τα ζευγαράκια, ενώ είναι για τις μειονότητες. Έτσι μπήκε εισαγγελέας.

Ήμασταν με αστυνομικούς με την Μαριτίνα για πολύ καιρό. Δεν το μετανιώνω καθόλου, έφτιαξε όλη η περιοχή. Αυτή τη στιγμή το πάρκο είναι αριστούργημα, έχει κάνει και πάρα πολλή δουλειά ο περιφερειάρχης. Έχει φρούρηση, έχει ωραία λουλούδια, είναι μία μαγεία. Τώρα πια η γειτονιά έγινε και πάλι όμορφη. Για όποιο πράγμα πιστεύω, αγωνίζομαι, παλεύω και βάζω όλες μου τις δυνάμεις χωρίς φόβο».

«Θα ήθελα να αποκτήσω περισσότερα παιδιά»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης και στη μητρότητα και παραδέχτηκε πως εκείνη ήταν πιο δύσκολο παιδί από τη Μαριτίνα. «Πάρα πολύ δύσκολα δεν μπορώ να πω ότι πέρασα με την κόρη μου. Εγώ θεωρώ ότι στην εφηβεία ήμουν χειρότερη από τη Μαρτίνα. Ήμουν πολύ πιο ψεύτρα, άλλη ώρα έλεγα θα γυρίσω, άλλη ώρα γύρναγα. Ήμουν τόσο άτακτη που δεν με ένοιαζε, αλλά η Μαρτίνα είναι πολύ πιο τυπική και σωστή. Πάντα θα με έπαιρνε να μου πει, μαμά θα αργήσω δέκα λεπτά. Εγώ αργούσα δύο ώρες και έλεγα, εντάξει, άμα πάω θα με βρίσουν, δεν πειράζει, είμαι έτοιμη.

Την καμαρώνω πολύ την κόρη μου, δεν το αισθανόμαστε όλες οι μαμάδες αυτό; Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο, η οποία έρχεται να βάλει τα τακούνια της κι εγώ αυτό το μωρό, το τέσσερα κιλά, που το είχα αγκαλιά και ποτέ δεν φεύγει η εικόνα αυτή από το μυαλό. Γι' αυτό εξακολουθούμε και εξακολουθούσαν και οι γονείς μας πάντα να μας φέρονται λες και είμαστε μωρά. Θα ήθελα να αποκτήσω πολύ περισσότερα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι επειδή είμαι πολύ προστατευτική -γενικά και όχι μόνο προς το παιδί μου, είμαι προστατευτική προς τους φίλους μου, προς τους ηθοποιούς- και έχω μέσα μου το μαμαδίστικο, έχω μετανιώσει ότι δεν έχω τέσσερα, πέντε παιδιά. Πολύ θα ήθελα να γίνω γιαγιά, να είμαι νέα ακόμα και να χαρώ τα εγγονάκια μου, αλλά αυτό είναι δικό της θέμα».