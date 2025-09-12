Μιμή Ντενίση: «Αν έκανα μια δουλειά που βαριόμουν, θα βλέπατε… γεράματα»

Η Μιμή Ντενίση περνά τον περισσότερο χρόνο των διακοπών της στο εξοχικό της στον Θεολόγο, όμως κάθε χρόνο κάνει και ένα πέρασμα από την αγαπημένη της Χίο. Πρόσφατα βρέθηκε στο νησί της μαστίχας κατά τη διάρκεια του 4ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου, όπου συμμετείχε ως ομιλήτρια, μαζί με την αδελφή της, πανεπιστημιακό Σοφία Ντενίση.

«Έχω αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τη Χίο από την εποχή που κάναμε γυρίσματα για την ταινία Σμύρνη μου αγαπημένη», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!

Ποτέ τηγανητές πατάτες

Η πρωταγωνίστρια του θεάτρου αναφέρθηκε επίσης και στα μυστικά που έχει και διατηρείται έτσι νέα. «Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της νεότητάς μου, τους απαντώ η δημιουργία! Αν έκανα μια δουλειά που βαριόμουν, θα βλέπατε γεράματα! Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα το λιγότερο 20 λεπτά γυμναστική με βάρη και μετράω με ειδική συσκευή τα βήματα που κάνω.

Δεν τρώω ποτέ αυτά που θέλω πραγματικά. Δεν θα παραγγείλω τις αγαπημένες μου πατάτες! Όποιος δηλώνει από μια ηλικία και μετά ότι διατηρείται χωρίς να κάνει τίποτα λέει ψέματα».

Νέα σχέδια

Το φετινό φθινόπωρο βρίσκει τη Ντενίση σε φουλ εργασία, αφού ασχολείται πυρετωδώς με την προετοιμασία του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» και θέλει τα πάντα να είναι έτοιμα μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα.