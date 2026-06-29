Μιμή Ντενίση: «Κανένας ρόλος για μένα δεν συγκρίνεται με τον ρόλο της μητέρας»

Η Μιμή Ντενίση μίλησε με τρυφερά λόγια για την κόρη της Μαριτίνα, τώρα που εκείνη τελείωσε τις σπουδές της. Στη συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram έγραψε: «Είμαι ευγνώμων για όλες τις χαρές που μου έχει προσφέρει η δουλειά μου. Όπως και για την αγάπη που μου δείχνει τόσα χρόνια ο κόσμος. Όλοι οι ρόλοι που έχω παίξει μου έχουν προσφέρει στιγμές συγκίνησης και χαράς Κανένας ρόλος όμως για μένα δεν συγκρίνεται με τον ρόλο της μητέρας. Ο πιο δύσκολος ο πιο απαιτητικός και υπεύθυνος. Αυτός όμως που δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και περηφάνια».

«Είμαστε περήφανες για τα παιδιά μας»

«Και η Μαριτίνα εκτός από το ότι έφερε χαρά και ζεστασιά στη ζωή μου με κάνει και περήφανη. Τώρα που τελειώνει τις σπουδές της και ξεκινάει τον δικό της δρόμο στη ζωή με κάνει ακόμα πιο περήφανη καθώς στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και καθόλου στη δική μου βοήθεια. Είμαστε περήφανες για τα παιδιά μας και τα στηρίζουμε όπως μπορούμε».