Σωτήρης Πολύζος για Μιμή Ντενίση: «Δεν ήταν λάθος ο γάμος μας, ήταν λάθος το διαζύγιο»

Ο Σωτήρης Πολύζος και η Μιμή Ντενίση παντρεύτηκαν το 2008, αλλά έμειναν σύζυγοι μέχρι το 2009. Ο δημοσιογράφος μίλησε στο “Ραντεβού το ΣΚ” για τον γάμο του και το άδοξο τέλος που είχε με μεγάλη ευθύνη δική του, την τωρινή του σχέση με την Ντενίση αλλά και το μεγάλο μάθημα που πήρε από εκείνη! «Δεν ήταν εύκολη η χιλιομετρική απόσταση που είχαμε με τη Μιμή. Γινόταν εξοντωτικό, με την κούραση που είχε όλη η εβδομάδ»

«Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης»

«Ένα καλοκαίρι στον Θεολόγο κάπως πιάσαμε την κουβέντα και μου είπε “ήταν λάθος ο γάμος” και μου είπε η Μιμή - ελπίζω να μη διαφωνεί που θα το πω αυτό - ότι δεν ήταν λάθος ο γάμος, ήταν λάθος το διαζύγιο! Και είχε δίκιο.

Στο κομμάτι που με αφορά, σίγουρα έπρεπε να το δουλέψω παραπάνω. Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης και είναι η πρώτη φορά που το λέω.

Με τη Μιμή είμαστε οικογένεια! Τώρα τα Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί. Στις διακοπές είμαστε μαζί και δεν χρειάζεται να υπάρχει μια αφορμή. Εγώ δεν έχω σπίτι στην Αθήνα. Όταν έρχομαι στην Αθήνα, μένω στο σπίτι της με εκείνη και τη Μαριτίνα».

«Δεν με ορίζει η γνώμη των άλλων»

Ο Πολύζος αναφέρθηκε και στη μεγάλη βοήθεια που πήρε από την Ντενίση στο πώς να διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα του. «Δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων και δεν με ορίζει και με βοήθησε σε αυτό η Μιμή Ντενίση. Έβλεπα τους δικούς της χειρισμούς σε “επιθέσεις” που γινόντουσαν, και ήταν πολλές, όχι από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος την έχει αποθεώσει και την έχει αγαπήσει».