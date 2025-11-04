Μιμή Ντενίση: «Στην Ελλάδα θεωρώ ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου»

Η Μιμή Ντενίση κάθισε στον καναπέ του «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά για το πλατινένιο βραβείο που έλαβε από την Ακαδημία της Γαλλίας. «Είναι άλλος λαός οι Γάλλοι. Εδώ γκρεμίζουμε ένα πατροπαράδοτο καφενείο ή κάτι σημαντικό που υπάρχει, εκείνοι διατηρούν μέχρι και την τελευταία άμαξα σε ένα χωριό. Είναι άλλος ο τρόπος που κάνουν τα πράγματα».

«Είναι προκλητικό»

Σχετικά με τον σάλο που δημιουργήθηκε επειδή το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε ένα δείπνο ανάμεσα στα Γλυπτά του Παρθενώνα, η ηθοποιός σχολίασε: «Τα γλυπτά μένουν εκεί, γιατί υποτίθεται ότι τα βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν μπορείς σε αυτά τα γλυπτά να βάζεις λέιζερ ροζ και γαλάζια και να ακουμπάνε τα ποτήρια και τα φαγητά. Δεν είναι μόνο προσβλητικό, αλλά και προκλητικό».

«Είμαι με την Ελλάδα»

Η Ντενίση δεν μπορούσε να μην εκφράσει και την άποψή της για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα: «Στην Ελλάδα, επειδή είμαστε σε πολύ κακή εποχή, νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου, που όλοι πλακώνονται. Ενώ υποτίθεται είναι η εποχή της μεγάλης διαφάνειας και της ελευθερίας, δεν υπάρχει καμία ελευθερία.

Στο τόσο που θα πει κάποιος που είναι συντηρητικός, είναι φασίστας. Στο τόσο που θα πει κάτι διαφορετικό, είναι αριστερό τρολ. Αυτό γίνεται από την προσκόλληση στα κόμματα. Για μένα υπάρχει ένα κόλλημα με τα κόμματα, που δημιουργεί θόλωμα στην κρίση. Δεν είμαι με τα κόμματα, είμαι με την Ελλάδα. Δεν έχω βάλει υποψηφιότητα στην πολιτική, έχω βάλει υποψηφιότητα στο κοινό, που την έχω κερδίσει εδώ και 42 χρόνια. Κάθε χρόνο ψηφίζομαι».

«Μάνα»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζει και έχει τον τίτλο “Madre” (“Μάνα”): «Το πιο σημαντικό πρόσωπο που πάντα μένει στον άνθρωπο είναι η μάνα. Σε ότι ηλικία και να φτάσουμε λέμε “η μαμά μου”, ή “να το έλεγα στη μαμά μου”, ή “να με έβλεπε η μαμά μου”».

Μεγάλη συγκίνηση

Η Ντενίση σχολίασε και την ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν της γνωστής σχεδιάστριας Diane von Fürstenberg, η οποία έχει οικογενειακούς δεσμούς με την Θεσσαλονίκη, καθώς από εκεί καταγόταν η μητέρα της. «Συγκινήθηκε πολύ. Όταν ένα βραβείο είναι για την καταγωγή της μητέρας σου, ιδιαίτερα όταν έχει μία ιστορία και γύρισε από το Άουσβιτς, είναι σημαντικό να σε τιμά η πατρίδα της μητέρας σου».