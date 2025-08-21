Μιμή Ντενίση: Καυτή και σέξι με μπικίνι στο spa

Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να χαλαρώσει μετά από έναν δύσκολο, κουραστικό και άκρως απαιτητικό χειμώνα; Διακοπές! Και όταν έχεις ένα ωραιότατο εξοχικό στον Θεολόγο δεν χρειάζεται να το κουνήσεις ρούπι από κει και να τραβολογιέσαι στα νησιά για να ταλαιπωρηθείς με άλλους χιλιάδες! Αυτά είναι πράγματα είναι γνωστά στη Μιμή Ντενίση που κάθε καλοκαίρι βρίσκεται για αρκετές εβδομάδες στον Θεολόγο και περνά ωραιότατα φιλοξενώντας τους φίλους της.

Αναζωογόνηση

Μετά από τις διακοπές όμως, χρειάζεσαι και κάτι άλλο και αυτό είναι κάτι που επίσης γνωρίζει η Ντενίση καθώς είναι κοκέτα, προσέχει τη διατροφή της, την εμφάνισή της και φυσικά το δέρμα της που όσο να 'ναι ταλαιπωρήθηκε από τον ήλιο, το αλάτι και την άμμο. Κάθε χρόνο λοιπόν η ηθοποιός έχει κανονισμένο ένα… προσκύνημα ομορφιάς! Ένα ραντεβού για να κάνει spa και να χαλαρώσει σε ξενοδοχειακή μονάδα φίλων της στα Καμένα Βούρλα.

φωτογραφία Instagram

Θεραπείες

Εκεί λοιπόν βρίσκει την ηρεμία και τη γαλήνη που χρειάζεται, κάνει θεραπείες για το πρόσωπο και το σώμα της, κοιμάται πολλές ώρες, ξεκουράζεται και φορτίζει τις μπαταρίες της ώστε να είναι έτοιμη για την επάνοδό της στην Αθήνα. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε μαζί μας φοράει το μπικίνι της, κόβει την ανάσα και αποδεικνύει πως επειδή από μικρή πρόσεχε και φρόντιζε τον εαυτό της, τώρα στην ηλικία των 72 χρόνων (είναι γεννημένη το 1953) μπορεί να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να χαίρεται με αυτό που αντικρίζει, γιατί παραμένει μια κούκλα! Θέλει μεν κόπο, αλλά θέλει και τρόπο!