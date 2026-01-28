Μιμή Ντενίση: Η άγνωστη ιστορία από το θέατρο με την Αλίκη, τα φορέματα και τις… αλεπούδες

Η Μιμή Ντενίση ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία όπου συνέβη ανάμεσα σε εκείνη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη όταν… αρπάχτηκαν για τα ρούχα που θα φορούσαν στην παράσταση “Τζούλια” που ανέβηκε στο θέατρο Αλίκη το 1980. «Εγώ έκανα την πλούσια Νεοϋορκέζα, σικ, κόρη γερουσιαστή και η Αλίκη έκανε μία δασκάλα από την επαρχία. Και εγώ ήμουν η σύζυγος του Κατρανίδη που τον ερωτευόταν η Αλίκη. Εγώ πρώτη φορά στο θέατρο και ο Βαλτινός δεύτερη, τρίτη. Καινούριοι και οι δυο μας. Ο Δάνης ήταν ήδη πρωταγωνιστής από το Εθνικό.

Τότε, στα σύγχρονα έργα, τα πληρώναμε εμείς τα ρούχα μας. Δεν θεώρησα ότι έπρεπε να πάω να ρωτήσω την Αλίκη τι θα φορέσω ή να της δείξω τα ρούχα μου. Πήγα στον Billy Bo, πήγα και στη Λουκία, έφτιαξα κάτι φορεματάρες, πέντε φορούσα, ένα νυφικό που πρωτόβγαινα, ένα ολόχρυσο μπροκάρ, ένα κόκκινο, ήμουν πολύ ωραία ντυμένη! Σχεδόν σε κάθε ρούχο μου είχε βάλει ο Βασίλης, ήταν μεγάλη μόδα τότε, μία αλεπού στον ώμο. Φόραγα κόκκινο φόρεμα με μαύρη αλεπού, φόραγα άσπρο ταγιέρ, είχα μία άσπρη αλεπού. Στη γενική δοκιμή πρέπει να βγεις με τα ρούχα και τα κοστούμια σου».

«Εγώ κυρία Αλίκη αυτά πήρα, αυτά θα βάλω»

«Η Αλίκη είχε ντυθεί -από τον υπέροχο σκηνογράφο, Γιώργο Πάτσα- με τα ρούχα τα σωστά, της επαρχιώτισσας. Βγαίνω εγώ στη σκηνή με τις αλεπούδες, πήγαινα πέρα δώθε στην πασαρέλα με το χρυσό φόρεμα. Λέει η Αλίκη στον σκηνογράφο: “τι είναι αυτό;”, με μένα ευγενέστατη! “Αυτά φοράει η Μιμή, είναι πλούσια Αμερικάνα” της απαντά εκείνος και έξαλλη η Αλίκη λέει: “Θα βγει το κοριτσάκι έτσι και θα βγω εγώ με αυτό το καρό;” και γυρνά σε μένα ευγενέστατη και λέει: “έλα εδώ χρυσό μου, ποιος σ’ τα έχει κάνει; Θα πάω κι εγώ”. Της απαντώ: “ωραία κυρία Αλίκη, θα πάμε”.

Πηγαίνουμε λοιπόν. Εγώ φορούσα χρυσό και φτιάχνει η Αλίκη ένα φουσκωτό ασημένιο, αντίστοιχο, παίρνει και μια άσπρη αλεπού. Μου λέει: “δεν θα βάλεις εσύ το χρυσό” και της απαντώ: “εγώ κυρία Αλίκη, αυτά πήρα, αυτά θα βάλω, τα έφτιαξαν ειδικά για μένα, δεν μπορώ να αλλάξω τώρα στη γενική δοκιμή”. Δεν είχα την έγνοια μήπως με διώξει. Μου λέει λοιπόν: “Μπράβο, θα γίνεις σταρ εσύ, έχεις το θάρρος της γνώμης σου”.

Οπότε έβγαινα εγώ με το χρυσό με τη μία αλεπού, έβγαινε η Αλίκη με το ασημένιο και την άλλη αλεπού και έρχεται ένας διάσημος κριτικός της εποχής και γράφει: “Πολύ ωραίο και φεμινιστικό το έργο “Τζούλια”, πολύ καλή η Αλίκη και η νέα πρωταγωνίστρια, αλλά το έργο αυτό δεν έπρεπε να ονομάζεται έτσι, αλλά μία ατέλειωτη σειρά από αλεπούδες”».