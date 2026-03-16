«Αλεξάνδρεια»: Παράσταση μόνο για φίλους - Ποιοι σταρ έδωσαν το παρών

Μετά την τεράστια ανταπόκριση του κοινού και έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές γοητεύοντας κοινό και κριτικούς, η θεατρική παράσταση «Αλεξάνδρεια» σε σύλληψη και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, επέστρεψε στο «Παλλάς» για μερικές, τελευταίες παραστάσεις.

Άννα Μάσχα, Φωκάς Ευαγγελινός, Αλίνα Κοτσοβούλου / φωτογραφία NDP

Μαρία Μπεκατώρου, Λάκης Λαζόπουλος / φωτογραφία NDP

Έρωτας με μουσική Ρεμπούτσικα

Στο έργο που πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου και Λήδα Ματσάγγου, ο έρωτας έχει για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πέτρος Πολυχρονίδης, Ελένη Καρακάση, Εριέττα Μανούρη / φωτογραφία NDP

Φωκάς Ευαγγελινός, Φώτης Σεργουλόπουλος / φωτογραφία NDP

Η ιστορία στηρίζεται στο πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου που δένει αρμονικά με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και το σκηνικό που σχεδίασε ο Μανόλης Παντελιδάκης και το κοινό μαγεύεται από αυτά που βλέπει να εκτυλίσσονται μπροστά του στη σκηνή.

Λένα Κώνστα, Γιάννης Βούρος / φωτογραφία NDP

Στην παράσταση που δόθηκε για φίλους είδαμε τη Μαρία Μπεκατώρου, τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Γιάννη Βούρο, τον Φώτη Σεργουλόπουλο, τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Τάκη Ζαχαράτο.