Νικολάκης Ζεγκίνογλου: «Κάποιοι στο θέατρο θεωρούν ότι κάνουν το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο»

Ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου μίλησε στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και την Αθηναΐδα Νέγκα για τον λόγο που δεν ήθελε να παίξει ποτέ στο θέατρο και αποκάλυψε πως δεν τον ενοχλεί που εμφανίζεται γυμνός στη σκηνή. «Δεν έχω ξανακάνει θέατρο, ούτε φυσικά έχω εμφανιστεί γυμνός στη σκηνή! Κοίτα, εγώ ξεκίνησα από το σινεμά. Αυτό είναι η μεγάλη μου αγάπη. Ξεκίνησα από τον δεύτερο έτος της Σχολής να κάνω σινεμά, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Μαγεύτηκα πάρα πολύ με το γύρισμα και μετά πέρασα και στην τηλεόραση. Έχω καλή διαίσθηση, έχω καλούς φίλους.

Είχα πει ότι δεν θα κάνω καθόλου θέατρο. Γιατί μέσα στη σχολή είχα ζοριστεί πάρα πολύ κάπως με τον ιδρυματισμό που υπάρχει στο θέατρο, με την επανάληψη… Αλλά πιο δύσκολο απ’ όλα είναι η αντίληψη κάποιων ανθρώπων ότι αυτό που κάνουν είναι ό,τι πιο σημαντικό στον κόσμο. Δεν μου άρεσε το ψώνιο που σχετίζεται με το θέατρο, οπότε είπα ότι δεν θα κάνω θέατρο, γιατί δεν μπορώ να αναπνέω τον ίδιο αέρα με ανθρώπους που δεν θέλω να τον αναπνέω.

Αλλά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι σιγά - σιγά, έτσι, την καταλληλότερη στιγμή στη ζωή μου, με το Cleansed, ένα έργο το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν είχα πει ότι θέλω να το παίξω, αλλά όταν μου έκανε την πρόταση ο Δημήτρης Καραντζάς του λέω, είσαι σίγουρος; Με ξέρεις; Εννοώντας ότι εγώ δεν κάνω θέατρο, μπορεί να λακίσω τελευταία στιγμή. Και εν τέλει με πήραν και έχουμε φτιάξει μια ομάδα φανταστική».

«Κανείς μας δεν σκέφτεται το γυμνό όταν παίζουμε»

«Δεν είναι δύσκολο για μένα να είμαι γυμνός στη σκηνή! Γυμνισμό κάνω το καλοκαίρι, στη θάλασσα. Είναι άλλα πιο σκληρά πράγματα. Δηλαδή κανείς μας δεν σκέφτεται το γυμνό όταν παίζουμε. Πιο δύσκολο είναι να είσαι μέσα στο έργο, να πεις αλήθεια μέσα στο έργο, να υπηρετήσεις αυτό που έχει γράψει και που έχει γράψει η Σάρα Κέιν και έχει σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Καραντζάς, παρά το να κάνεις γυμνό».