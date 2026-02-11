Ακριτίδης: Ο γιος μου έπαθε σταφυλόκοκκο και έκανε 7 ώρες χειρουργείο, του άλλαξαν βαλβίδα και αορτή

Για την δύσκολη περιπέτεια υγείας του γιου του μίλησε ο Χάρης Ακριτίδης, στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Happy Day και είπε αρχικά:

«Ο γιος μου από σταφυλόκοκκο έπαθε μεγάλη ζημιά στην καρδιά, στη βαλβίδα και στην αορτή. Κάναμε τώρα το τρίτο χειρουργείο και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο, αλλάχτηκε η βαλβίδα και η αορτή του. Το θέμα αυτό έχει τελειώσει τώρα, πάμε τόσο καλά, βγαίνει έξω, περπατάει, χορεύει, τα αφήνουμε όλα πίσω.



Περάσαμε ένα εφτάωρο χειρουργείο, μακάβριο θα έλεγα, αλλά ο Θεός μας τον χάρισε.Υπήρχαν δύο ενδεχόμενα, ή να σκάσει η αορτή και σε τρία λεπτά να πεθάνει ή να σκάσει η βαλβίδα, και θα πηγαίναμε σε μεταμόσχευση καρδιάς. Άλλαξαν τη βαλβίδα και την αορτή του.

Και συνέχισε: «Τα τελευταία 15 χρόνια έχω περάσει πάρα πολλά... Ήμουν στο Ισραήλ όταν με ενημέρωσαν πως το προηγούμενο χειρουργείο δεν πήγε πολύ καλά. Μάθαμε ότι η αορτή είχε μεγαλώσει και χρειαζόταν χειρουργείο. Μιλάμε για πολύ κλάμα, δεν υπάρχουν λόγια για να το εκφράσω. Όποιος είναι γονέας καταλαβαίνει. Αυτή η αγωνία, μέχρι να τελειώσει αυτό το πράγμα, είχε αποτέλεσμα να μην τρως και να μην κοιμάσαι».