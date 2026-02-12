Μαίρη Βιδάλη: «Για να αποφεύγω τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις τους γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους»

Η Μαίρη Βιδάλη ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχει βιώσει στο θέατρο και τον τρόπο που βρήκε για να τις αντιμετωπίσει. «Η παρενόχληση είναι κάτι το οποίο παίζει σε όλους τους χώρους. Το έχω περάσει πάρα πολλές φορές όχι σε βαθμό που ακούω, δηλαδή βιασμό ή απόπειρα βιασμού, όχι, αλλά το έχω αντιμετωπίσει και έχω βάλει τα όρια μου. Έχω χάσει δουλειές. Έχω χάσει και μέσα στη σεζόν… Είσαι σε μια δουλειά και βλέπεις ότι υπάρχει άλλου είδους ενδιαφέρον.

Έχω κάνει ένα κόλπο, είχα δηλαδή γιατί τώρα πια δεν έχω παρενόχληση, όχι λόγω ηλικίας, απλώς από μια συγκεκριμένη εποχή και έπειτα που είχα πάρει θέση στο θέατρο δεν μου συνέβαινε... Ήταν στην αρχή μόνο. Είχα κάνει ένα στάτους και ήξεραν ότι η κυρία δεν ενδιαφέρεται, οπότε δεν, άδικος κόπος. Άκου λοιπόν τι κόλπο είχα κάνει: γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους! Εντελώς αθώα… Κάποιες από αυτές τις γυναίκες δεν ήξεραν πως έχουν έναν παρενοχλητικό σύζυγο, κάποιες άλλες το ήξεραν και έχουν συμβιβαστεί για δικούς τους λόγους».

«Να μιλήσεις σε κάποιον που είναι τόσο φτηνός;»

«Είμαι συνθιασάρχης με κάποιον κωμικό, σε κεντρικότατο θέατρο. Είναι ο Τάδε και η Μαίρη Βιδάλη δίπλα. Και στην πρεμιέρα μου λέει ένας συνάδελφος, Μαίρη είδες την πινακίδα του θεάτρου; Λέω εγώ γιατί; Βγήκα έξω και η ταμπέλα είχε αλλάξει. Ήταν θίασος δικός του και από κάτω εγώ. Γιατί να κοιτάξω κάτι που ήταν ένα μήνα εκεί; Γιατί στο μεταξύ είχε έρθει παρενόχληση. Και τον είχα βάλει στη θέση του. Δεν είπα τίποτα. Απλώς δεν ξανασυνεργάστηκα μαζί του. Με πείραξε, εννοείται. Και επαγγελματικά. Αλλά να μιλήσεις σε κάποιον που είναι τόσο φτηνός για ποιον λόγο;»