Γιώργος Ντάβλας: Η γνωριμία με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και το… κράξιμο του Ψινάκη στο Λονδίνο

Ο Γιώργος Ντάβλας ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και μίλησε για τη γνωριμία του με την Νταϊάνα, τη συνάντησή του μόλις μερικές ημέρες πριν σκοτωθεί στο τροχαίο, ενώ θυμήθηκε και ένα αστείο περιστατικό με την πριγκίπισσα και τον Ηλία Ψινάκη στο Λονδίνο! «Εγώ τρεις ανθρώπους ήθελα να γνωρίσω: τη Μαντόνα, τον Πάπα και την Νταϊάνα, δεν ξέρω γιατί μου είχα καρφωθεί στο κεφάλι και τους γνώρισα και τους τρεις. Δούλευα λοιπόν σερβιτόρος στην Αίγλη του Ζαππείου. Μου δείχνει η Μαρία Χατζηνάσιου τη Χρυσάνθη Λαιμού και μου λέει αυτή είναι ο άνθρωπος για την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Πάω λοιπόν και της λέω: σας παρακαλώ πάρα πολύ θέλω να γνωρίσω την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Με κοιτάει και μου λέει ναι, νεαρέ μου, μου δίνετε το τηλέφωνό σας και θα σας ειδοποιήσω. Δεν υπήρχαν κινητά τότε και της έδωσα το σταθερό τηλέφωνο. Βέβαια έλεγα εντάξει, μας δουλεύει.

Περνάνε δύο μήνες, περνάνε τρεις μήνες. Χτυπάει το τηλέφωνο. Μου λέει, μάνα μου, είναι μια κυρία Λαιμού. Βουτάω το τηλέφωνο. Μου λέει: κάνω στο σπίτι μου ένα τραπέζι με τον πρίγκιπα Κάρολο και την πριγκίπισσα Νταϊάνα και θέλω να σας έχω στο τραπέζι μου. Λέω, τι θα φοράνε; Μου απαντά σμόκιν! Της λέω δεν έχω. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, μου λέει. Αλλά θα σας δώσω ένα τηλέφωνο για να νοικιάσετε σμόκιν. Και έτσι έγινε. Ήταν η πρώτη μου γνωριμία.

Η Νταϊάνα ήταν σταρ! Με το που θα έμπαινε σε έναν χώρο η Νταϊάνα, αμέσως καταλάβαινες ότι αυτή η γυναίκα είναι κάποια. Δεν μας ενδιαφέρει αν ήταν πριγκίπισσα, αν ήταν η γυναίκα του Καρόλου. Θα σε πιάσει, θα σου μιλήσει, δεν ήθελε πρωτόκολλα. Ήτανε ανθρώπινη. Και ήταν αγαπημένη φίλη».

«Κράξιμο» στο Λονδίνο

«Μια άλλη φορά είμαι στο αυτοκίνητο με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη Χρυσάνθη Λαιμού και πάμε να ακούσουμε τη Μονσερά Καμπαγιέ. Με αστυνομίες μπροστά, αστυνομίες πίσω. Κάποια στιγμή με την πολλή κίνηση σταματάει το αυτοκίνητο και βλέπω με το αριστερό μου μάτι ότι είναι ο Ηλίας Ψινάκης με τον Σάκη Ρουβά. Και λέω, Θεέ μου, γιατί μου το κάνεις αυτό, θα αρχίσει να φωνάζει ο Ψινάκης να με κράζει, θα με ξεφτιλίσει. Και όπερ και έγινε. Μετά όμως βλέπει τη Νταϊάνα και κάνει δύο βήματα πίσω. Πάρα πολύ γέλιο. Αλλά εγώ είχα «σβήσει». Με ρωτάει λοιπόν η Νταϊάνα ποιος είναι αυτός και της απαντώ ένας πολύ διάσημος κωμικός στην Ελλάδα. Δεν ήξερα τι να πω!»

Το ραντεβού που δεν έγινε ποτέ

«Με τη Νταϊάνα ξαναβρεθήκαμε έναν μήνα πριν σκοτωθεί, στη Μονεμβασιά. Με το σκάφος. Εκεί πήγα κι εγώ. Εκεί δεν ήταν ο Ντόντι, ήταν με μια φίλη της. Ήρθε να κάνει διακοπές. Και μετά, όταν πέθανε στο τέλος Αυγούστου, εμείς είχαμε ραντεβού να φάμε στο Kensington Palace στις 4 Σεπτεμβρίου. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει στη Μεγάλη Βρετανία για να με βοηθήσει να κάνω ένα μεγάλο φιλανθρωπικό για το AIDS. Τότε ήμουν στα ξεκινήματά μου. Αν έρθεις εσύ, θα τους τρελάνω όλους, της είχα πει και συμφώνησε!»