Ράμσεϊ: Αποκάλυψε ότι «έκλεψε» την σύζυγό του από τον φίλο του -«Έμοιαζε στην Τζούλια Ρόμπερτς»

Αποκαλύψεις έκανε ο Γκόρντον Ράμσεϊ για την γνωριμία με την 51χρονη σύζυγό του, την οποία παντρεύτηκε το Δεκέμβριο του 1996 και στην συνέχεια απέκτησαν έξι παιδιά.

Ο 59χρονος διάσημος σεφ και η Τάνα, γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του '90 και ο ίδιος εξηγεί στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό OK! ότι όταν την γνώρισε, είχε δεσμό με έναν φίλο του, ονόματι Τιμ: «Η Τάνα οδηγούσε το αυτοκίνητο και εγώ καθόμουν στο πίσω κάθισμα κοιτάζοντας τον φίλο μου και σκεφτόμουν: «Θεέ μου, η κοπέλα σου είναι πανέμορφη». Έμοιαζε με μια νεαρή Τζούλια Ρόμπερτς και σου δημιουργούσε έναν ενθουσιασμό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Δεν είμαι σίγουρη τι είπε η Τάνα όταν με γνώρισε, είχα την αίσθηση ότι δεν ήταν μεγάλη θαυμάστριά μου».

Επιβεβαιώνοντας τους φόβους του, η Τάνα είπε: «Νόμιζα ότι ήταν πολύ αλαζόνας, πολύ γεμάτος αυτοπεποίθηση. Συνήθιζε να με εκνευρίζει πολύ».

Έναν μήνα αργότερα όπως εξηγεί, η ζωή τα έφερε έτσι που ήταν και οι δύο ελεύθεροι και η Τάνα παραδέχθηκε: Τελικά ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε ένα βράδυ και κουβεντιάζαμε όλο το βράδυ. Πρέπει να τον λάτρευα...».

Θυμίζουμε ότι το 2023 ο Γκόρντον Ράμσεϊ καλωσόρισε στη ζωή του το έκτο του παιδί και είχε γράψει στην ανάρτησή του στα social media «Τι υπέροχο δώρο γενεθλίων, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Τζέσι Τζέιμς Ράμσεϊ, 3,1 κιλα!! Ένα ακόμα πακέτο αγάπης στην «ταξιαρχία» Ράμσεϊ!! 3 αγόρια, 3 κορίτσια.... Τέλος».