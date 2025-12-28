Ο Γκόρντον Ράμσεϊ πάντρεψε την κόρη του - Η ένταση έξω από την εκκλησία και το ξύλο με φωτογράφους

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στο Αβαείο του Μπαθ όπου ο διάσημος τηλεοπτικός σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ πάντρεψε την κόρη του Χόλι με τον χρυσό Ολυμπιονίκη της κολύμβησης Άνταμ Πίτι παντρεύτηκαν.

Η 25χρονη Χόλι και ο 30χρονος Πίτι ήταν περιτριγυρισμένοι από φωτογράφους και πολίτες καθώς έμπαιναν στην εκκλησία αγκαζέ μετά την τελετή, πριν επιβιβαστούν σε ένα αυτοκίνητο που τους περίμενε.

Σε αυτό το σημείο, ο Ράμσεϊ φαίνεται πως έχασε την ψυχραιμία του και τα «έψαλλε» στους φωτορεπόρτερ που ήθελαν να απαθανατίσουν το μελλόνυμφο ζευγάρι. Τα μέλη της προσωπικής του ασφάλειας προσπάθησαν να απωθήσουν τους φωτογράφους με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένταση στο σημείο ενώ η 25χρονη νύφη ήταν σε σοκ.

Gordon Ramsay and his model daughter Holly, 25, faced an unexpected flurry of attention from photographers as they arrived at Bath Abbey for her wedding to Olympic swimmer Adam Peaty - prompting a brief clash with security. The situation was swiftly resolved, allowing the focus… pic.twitter.com/RAtiyQilRw — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 27, 2025

Στον γάμο παρευρέθηκαν αρκετοί διάσημοι καλεσμένοι μεταξύ των οποίων μέλη της οικογένειας Μπέκαμ και της πρωταγωνίστριας του Dragons' Den, Σάρα Ντέιβις.

Οι δύο αδερφές της Χόλι, Τίλι και Μέγκαν, ήταν παράνυμφοι μαζί με την αδερφή του Άνταμ, Μπέθανι. Η μητέρα της νύφης, Τάνα, φωτογραφήθηκε επίσης έξω από την εκκλησία πριν από τον γάμο.

Πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι

Ο Πίτι φέρεται να γνώρισε την αρραβωνιαστικιά του μέσω της αδερφής της, Τίλι, όταν οι δυο τους συμμετείχαν στο Strictly Come Dancing το 2021.

Η Χόλι Ράμσεϊ είναι influencer και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Το 2021 λάνσαρε το podcast της "21 & Over", για "όσους παλεύουν με το άγχος, την αυτοαμφισβήτηση, την ψυχική υγεία και τη δημιουργία ταυτότητας στον σημερινό κόσμο".

Ο Πίτι, από το Στάφορντσιρ, ο οποίος έχει έξι Ολυμπιακά μετάλλια στο ενεργητικό του, έχει έναν πεντάχρονο γιο από προηγούμενη σχέση με την καλλιτέχνη Εϊριανέντ Μονρό.